Сегодня наступает полное солнечное затмение: где наблюдать и что делать

В понедельник, 8 апреля 2024 года, человечество сможет наблюдать за полным солнечным затмением. Те, у кого не будет возможности увидеть его своими глазами, смогут следить за процессом онлайн.

Для этого Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создало специальную видеотрансляцию на YouTube.

Солнечное затмение 8 апреля 2024: когда произойдет

Полное солнечное затмение возникает в момент, когда Луна оказывается строго между Солнцем и Землей — так образом, что все три небесных тела оказываются на одной линии. Луна в этот момент закрывает солнечный свет, на короткое время превращая день в ночь.

Затмения также могут быть частичными или кольцеообразными — в последнем случае Луна оказывается на фоне солнечного диска, не закрывая его полностью. 8 апреля произойдет именно полное солнечное затмение — Луна полностью закроет Солнце.

Затмение начнется в 18:42 по киевскому времени и закончится в 23:52. Пик стартует в 20:18. Астрономическое событие будет продолжаться в течение 4 минут и 27 секунд.

Где будет видно солнечное затмение 8 апреля

Солнечное затмение лучше будет видно над Северной Америкой. Его смогут наблюдать жители Канады, США и Мексики.

Частично увидеть явление получится у Исландии, Ирландии, западной Португалии и Великобритании.

Из-за темного времени суток жители Украины «вживую» наблюдать солнечное затмение не смогут.

Для того чтобы не пропустить его в видеоформате и наблюдать одновременно с остальным миром, нужно помнить о разнице во времени.

Как солнечное затмение влияет на людей

Солнечные затмения — это не только захватывающее небесное явление, но и время, когда многие могут почувствовать изменения в своем самочувствии, настроении и даже в делах.

Несмотря на то, что научные исследования могут не давать однозначных ответов на этот счет, существует множество личных отчетов и традиционных уверений о влиянии солнечных затмений на человеческую психику.

Некоторые люди отмечают физические изменения во время солнечного затмения. Например, у могут возникать головные боли, изменения аппетита или даже бессонница.

Другие сообщают о повышенной раздражительности, тревоге или даже депрессии во время солнечного затмения.

Солнечные затмения могут также повлиять на поведение и принятие решений человека. Люди замечают, что их решения становятся более импульсивными или эмоциональными.

Как справиться с возможными отрицательными эффектами:

чтобы снизить уровень стресса и тревоги, можно провести время на самосозерцании, медитации или других способах расслабления,

физические упражнения помогут справиться с эмоциональным напряжением,

простое общение может помочь справиться с негативными эмоциями.

Что надо делать: