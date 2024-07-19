Во Львове стреляли в Ирину Фарион: что известно о покушении

Во Львове стреляли в Ирину Фарион: что известно о покушении

Вечером 19 июля во Львове произошла попытка убийства известного политического деятеля и языковеда Ирины Фарион. Неизвестный нападавший выстрелил ей в голову. Женщину госпитализировали.

Нападение на Ирину Фарион произошло во дворе дома по улице Масарика. Она госпитализирована с огнестрельным ранением головы, и сейчас медики спасают жизнь женщины. Правоохранители начали специальную операцию по задержанию стрелка.

Подозреваемые и свидетельства очевидцев

По данным полиции, на улице Масарика, где произошла стрельба, проводится специальная полицейская операция с целью задержания злоумышленника. Сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области задействованы в этой операции.

Соседи, видевшие инцидент, сообщили, что нападающий был в перчатках и выстрелил Ирине Фарион в висок. Оружие, которым он пользовался, было без глушителя.

Информация о покушении подтверждается в правоохранительных органах. В настоящее время Ирина Фарион находится в больнице на улице Топольная в критическом состоянии, и медики борются за ее жизнь.

Дуже погано все це. Дуже. Лягає в дистабілізаційний сценарій(
Тепер важливо, як спрацює поліція по затриманню стрілка.
— так прокомментировала покушение на Ирину Фарион одесская журналистка, общественный деятель Зоя Казанжи.

Справка «Одесской Жизни»

Ирина Фарион родилась 23 июня 1957 года. Она доктор филологических наук и работает во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Также была народным депутатом Украины в Верховной раде VII созыва (2012-2014 гг.).

Скандалы и контроверсии, связанные с Фарионом:

  • Ирина Фарион известна своей непримиримой борьбой с русским языком. Она часто выступает против использования русского языка и активно поддерживает украинский язык.
  • Один из самых первых скандалов связан с видео из львовского детского сада, где Ирина Фарион вычитывала детей за использование российских имен (например, «Маша» и «Ваня»).
  • Она обнародовала письмо крымского студента к ней и деанонимизировала парня, после чего тот подвергся репрессиям от российских оккупационных властей в Крыму.
  • Фарион сказала, что не может считать русскоязычных военных украинцами, даже если они защищают Украину на фронте от рашистов.

Ее заявления часто вызывают широкий резонанс в украинском обществе и бурную реакцию соцсетей.

Анонсное фото: Суспільне. Львів

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