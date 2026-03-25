Ключевые моменты:

СБУ нейтрализовала киллера ГРУ РФ в Одессе, который сопротивлялся во время задержания.

Задержаны более 10 сообщников из агентурно-диверсионной группы.

Планировали покушения на Сергея Стерненко и Илью Богданова.

Киллер из оккупированной Донбасса, подготовленный ГРУ должен был закладывать взрывчатки под авто или добивать выстрелами.

Изъято оружие, патроны, техника с подтверждениями работы на окупантов.

Планы террористов провалились

СБУ нейтрализовала агента-киллера Главного разведывательного управления РФ и арестовала его приспешников из агентурно-диверсионной группы, планировавших громкие убийства на территории Украины.

По данным Службы безопасности Украины, киллер оказывал вооруженное сопротивление во время задержания, а более 10 других членов ячейки в настоящее время содержатся в СИЗО.

Следует отметить, что члены группы планировали покушение на известных лиц в нескольких регионах страны. Среди целей — советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также россиянин Илья Богданов, с 2014 года сражающийся на стороне Украины.

Добавим, что задержанные следили за адресами проживания и маршрутами передвижения военных и публичных деятелей, передавая эти данные своему руководителю – резиденту группы. Им оказался завербованный ГРУ судебный эксперт из Полтавы, который анализировал разведданные и отчитывался на российской службе.

Оккупанты впоследствии переправляли информацию о потенциальных жертвах непосредственно ликвидатору, включая адреса и пути их движения.

По данным следствия, киллер происходил из временно оккупированной части Донецкой области. Там он прошел подготовку в лагере ГРУ, после чего был переправлен на подконтрольную Украине территорию.

Ему поручили собрать самодельные взрывчатки и заложить их под авто или непосредственно на объекты. Кстати, в случае провала подрыва куратор из РФ отдал приказ добивать жертв выстрелами в упор.

Обыски у подозреваемых позволили изъять огнестрельное оружие, патроны, диктофоны, компьютеры и камеры наблюдения с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Операцию удалось провести успешно благодаря агентурной работе в рядах врага, усилиям контрразведки и действиям на временно оккупированных землях.

Добавим, что все злоумышленники заключены под стражу без альтернативы залогу. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также читайте: Огненный террор против природы: Одесская область теряет миллионы из-за поджогов травы.