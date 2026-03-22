Ключевые моменты:

Сухая погода превращает любое неосторожное обращение с огнем в стихийное бедствие.

Государственная экоинспекция оценивает текущие потери природы в 35 млн грн.

Большинство возгораний — это не случайность, а преднамеренные поджоги сухой травы.

Пожары в Одесской области: почему горят экосистемы?

Специалисты Главного управления ГСЧС в Одесской области бьют тревогу: из-за засушливой и ветреной погоды огонь распространяется мгновенно. То, что начинается как «небольшой костер» для очистки участка, за считанные минуты превращается в неконтролируемую стену пламени, уничтожающую все живое на своем пути.

«Третья неделя весны должна дарить первую зелень, но вместо этого земля чернеет от огня», — отмечают спасатели.

Такие пожары несут прямую угрозу инфраструктуре и жилым домам. Огонь в поле часто перекидывается на линии электропередач и частные подворья, заставляя спасателей работать на пределе возможностей.

Читайте также: Большая вода в степных реках: спасет ли Куяльницкий лиман весенний паводок?

Экологи подчеркивают, что восстановление выжженной земли занимает десятилетия. Помимо гибели растений и животных, продукты горения отравляют воздух, которым дышат жители области. Сумма ущерба в 35 миллионов гривен — это лишь верхушка айсберга, ведь полностью оценить гибель биоразнообразия практически невозможно.

Спасатели и экологи в очередной раз призывают жителей Одесчины остановиться. Помните, что за поджог сухой растительности предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.