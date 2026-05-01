Ключевые моменты:

Овидиопольский райсуд Одесской обл. прекратил производство по начальнице отдела образования за служебную халатность при закупке генераторов.

Причина: Истечение сроков давности (более 3 лет от инцидента).

Ущерб: 229 тыс. грн — полностью возмещено.

Позиции сторон: Защита ходатайствовала о закрытии; прокурор и потерпевший не возражали.

229 тысяч убытков и ни одного приговора

Овидиопольский районный суд Одесской области прекратил уголовное производство в отношении руководителя отдела образования, обвиняемой в служебной халатности при закупке генераторов.

Такое решение принято из-за истечения сроков привлечения к ответственности. Правда, ущерб на сумму более 200 тысяч гривен возмещен.

В целом производство начали по статье о служебной халатности. Защита подозреваемой подала ходатайство о закрытии дела, ссылаясь на истечение сроков.

Добавим, что суд констатировал, что с момента инцидента прошло более трех лет и производство закрывают. Кроме этого, прокурор и представитель потерпевшей стороны не возражали. Дополнительно суд отметил полное возмещение ущерба.

Согласно материалам дела, в декабре 2022 года чиновник, будучи распорядителем бюджетных средств, подписала документы на оплату генераторов по договору с частным предпринимателем. Из-за халатного отношения к обязанностям она не проверила соответствие фактически полученного товара спецификации.

В результате отдел образования не получил два бензиновых генератора (мощностью 7 кВт и 9 кВт), хотя деньги за них — 229 000 гривен — были безосновательно перечислены на счет поставщика.

Напомним, Одесса получила 4 дизельных генератора мощностью 167,4 кВт от немецко-украинской организации. Генераторы переданы для стабильной работы теплосетей в кризисных условиях. Оборудование усиливает энергонезависимость системы теплоснабжения.