Ключевые моменты:
- Саша Паскаль завоевала золотую медаль турнира «Carla’s Rhythmic Cup» в Румынии.
- С победой спортсменку поздравил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
- Гимнастка из Черноморска продолжает успешную спортивную карьеру после тяжелого ранения, полученного во время российской атаки.
Юная гимнастка из Черноморска Александра Паскаль вновь прославила Одесскую область и Украину на международной арене. На престижном турнире по художественной гимнастике «Carla’s Rhythmic Cup», который проходил в Румынии, спортсменка завоевала золотую медаль.
О победе Александры сообщил сегодня глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Зрители аплодировали не только мастерству Александры, но и ее невероятной внутренней силе: мечты сильнее любых обстоятельств», – отметил руководитель области.
По словам Кипера, успех спортсменки стал очередным доказательством того, что сила духа и упорство помогают преодолевать самые сложные испытания.
«Искренне поздравляю Александру с победой! Гордимся нашей несокрушимой чемпионкой и желаем новых спортивных вершин!» – написал глава ОВА.
Напомним, в возрасте шести лет Саша Паскаль потеряла ногу в результате российского ракетного удара по Затоке в мае 2022 года. Пройдя сложнейшую реабилитацию и протезирование, девочка на протезе вернулась в художественную гимнастику и продолжает успешно представлять Одесскую область и Украину на масштабных мировых турнирах.