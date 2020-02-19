Суд еще не решил, кому принадлежит одесский санаторий «Молдова», но его уже продают

Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже подготовил лот на электронном аукционе. 5 марта начнется «борьба» за санаторий – имущество, площадью в 17,7 тыс. кв. м. В то же время судебные тяжбы между Республикой Молдова и ООО «Макстгрупп» за право собственности еще не завершены.

Об этом сообщает usionline.com со ссылкой на паспорт открытых торгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Организатором аукциона выступает Фонд гарантирования вкладов, который собирается реализовать имущество «Платинум банка». Однако, как установил суд, собственник – ООО «Макстгрупп». А до этого земля числилась за самим санаторием, но чиновники возмущались по поводу того, что город не получает деньги за землю.

Поэтому на сессии горсовета 19 сентября 2018 года компании «Макстгрупп» передали санаторий, а точнее участок, площадью в 5 гектаров. Действия Одесского горсовета оспаривает представитель Республики Молдова в суде. Но несмотря на это, в «Макстгрупп» уже начали оформлять земли под корпусами.

На официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц есть информация о лоте: «Имущественные права касательно недвижимого имущества, которые отличаются от права собственности на здания и сооружения санатория Молдова, общей площадью 17 691,9 кв. м, расположенного по адресу: улица Посмитного, д. 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж и 2-К».

Аукцион выставлен с возможностью понижения стоимости лота. Стартовая цена – 248 миллионов 460 тысяч гривен.

По всей видимости, апелляция представителя Республики Молдова будет проходить уже во время торгов, которые начнутся 5 марта.

Напомним, что Хозяйственный суд Одессы отказал Молдове в удовлетворении иска о прекращении передачи земли компании «Макстгрупп». Стороны ожидают апелляционного процесса.

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