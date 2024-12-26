Почему приходит в упадок одесский санаторий для ветеранов (фото)

Об этом рассказал участник общественной организации «Ветеранс Хаб Одесса» Николай Сторожук.

По его словам, в течение нескольких месяцев окна на верхнем этаже основного здания санатория открыты нараспашку.

«Возможно это новые технологии хранения тепла или просто очередная схема приведения к упадку санатория?», — возмущается Николай Сторожук.

21 декабря 2022 года единый имущественный комплекс Специализированного Одесского санатория «Салют» был передан из сферы управления Министерства социальной политики Украины в Фонд государственного имущества Украины с целью его дальнейшей приватизации.

«Когда принималось это решение, прошло почти 10 месяцев после широкомасштабного вторжения РФ на нашу территорию, неужели чиновники не видели значительного количества наших защитников, которые во время боевых действий получали тяжелые ранения, что приводило к ампутации нижних и верхних конечностей и т.д.; неужели не задумывались, что воинам потребуется лечение и реабилитация в дальнейшем?», — говорит Николай Сторожук.

Одесский специализированный санаторий «Салют» расположен на улице Академической. Он был создан в 1970-х годах для ветеранов Второй мировой войны. Он специализировался на лечении паралитических заболеваний и опорно-двигательного аппарата.

Напомним, ранее санаторий «Салют» был заявлен Министерством по делам ветеранов как учреждение для бесплатного лечения ветеранов АТО/ООС и пострадавших участников Революции Достоинства.