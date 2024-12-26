Новости Одессы и Одесской области

Почему приходит в упадок одесский санаторий для ветеранов (фото)

Почему приходит в упадок одесский санаторий для ветеранов (фото)

Санаторий для ветеранов «Салют», расположенный в районе Аркадии, уже несколько лет не используется по назначению и приходит в упадок: стены облуплены, а окружающая территория захламлена.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом рассказал участник общественной организации «Ветеранс Хаб Одесса» Николай Сторожук.

По его словам, в течение нескольких месяцев окна на верхнем этаже основного здания санатория открыты нараспашку.

«Возможно это новые технологии хранения тепла или просто очередная схема приведения к упадку санатория?», — возмущается Николай Сторожук.

санаторий "Салют"

21 декабря 2022 года единый имущественный комплекс Специализированного Одесского санатория «Салют» был передан из сферы управления Министерства социальной политики Украины в Фонд государственного имущества Украины с целью его дальнейшей приватизации.

«Когда принималось это решение, прошло почти 10 месяцев после широкомасштабного вторжения РФ на нашу территорию, неужели чиновники не видели значительного количества наших защитников, которые во время боевых действий получали тяжелые ранения, что приводило к ампутации нижних и верхних конечностей и т.д.; неужели не задумывались, что воинам потребуется лечение и реабилитация в дальнейшем?», — говорит Николай Сторожук.

Читайте также: Бывший одесский санаторий станет реабилитационным центром с детсадом, школой и укрытием

санаторий "Салют"

Одесский специализированный санаторий «Салют» расположен на улице Академической. Он был создан в 1970-х годах для ветеранов Второй мировой войны. Он специализировался на лечении паралитических заболеваний и опорно-двигательного аппарата.

Напомним, ранее санаторий «Салют» был заявлен Министерством по делам ветеранов как учреждение для бесплатного лечения ветеранов АТО/ООС и пострадавших участников Революции Достоинства.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua