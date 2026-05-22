Ключевые моменты:

Санаторий Куяльник включили в программу государственно-частного партнерства.

Объект останется в собственности государства, но им смогут управлять инвесторы.

Помимо Куяльника, в пилоте — дворец Шенборнов в Закарпатье.

Санаторий Куяльник и частные инвестиции: что планируют власти

Фонд государственного имущества Украины запускает новый формат работы со стратегическими объектами — государственно-частное партнерство. Суть простая: имущество остается государственным, но деньги и управление частично берет на себя бизнес.

В числе первых проектов — санаторий Куяльник в Одессе. Это одна из старейших здравниц страны, основанная еще в 1834 году. В ФГИУ говорят, что объект давно нуждается в полной модернизации, чтобы снова стать современным курортом, а не просто заброшенным наследием прошлого.

Как будет работать схема с инвесторами

Государство подчеркивает: продавать такие объекты не планируют. Речь идет о том, чтобы дать им «вторую жизнь» через частные инвестиции.

По замыслу ФГИУ:

государство сохраняет право собственности;

частный партнер вкладывает деньги и управляет развитием;

обновленная инфраструктура возвращается людям;

регион получает рабочие места и инвестиции.

Кроме Куяльника, в список пилотных объектов также вошел дворец графов Шенборнов в Закарпатье — историческая достопримечательность, которую хотят превратить в современный туристический центр.

Санаторий, который десятилетиями ждет перезапуска

Куяльник уже больше десяти лет регулярно появляется в планах «возрождения», но дальше обещаний дело почти не шло. В разные годы его называли будущей курортной жемчужиной региона, но реальных масштабных работ так и не началось.

Сегодня многие корпуса санатория выглядят заброшенными. Место стало популярным у туристов и любителей индустриальной эстетики, но из-за ветхости зданий прогулки там могут быть небезопасны.

При этом еще несколько десятилетий назад попасть сюда было почти невозможно — путевки считались дефицитом, а лечебная база санатория привлекала людей со всего СССР. Сейчас санаторий продолжает реабилитацию и лечение ряда заболеваний целебной грязью и ропой Куяльницкого лимана.