Ключевые моменты:
- Санаторий Куяльник включили в программу государственно-частного партнерства.
- Объект останется в собственности государства, но им смогут управлять инвесторы.
- Помимо Куяльника, в пилоте — дворец Шенборнов в Закарпатье.
Санаторий Куяльник и частные инвестиции: что планируют власти
Фонд государственного имущества Украины запускает новый формат работы со стратегическими объектами — государственно-частное партнерство. Суть простая: имущество остается государственным, но деньги и управление частично берет на себя бизнес.
В числе первых проектов — санаторий Куяльник в Одессе. Это одна из старейших здравниц страны, основанная еще в 1834 году. В ФГИУ говорят, что объект давно нуждается в полной модернизации, чтобы снова стать современным курортом, а не просто заброшенным наследием прошлого.
Как будет работать схема с инвесторами
Государство подчеркивает: продавать такие объекты не планируют. Речь идет о том, чтобы дать им «вторую жизнь» через частные инвестиции.
По замыслу ФГИУ:
- государство сохраняет право собственности;
- частный партнер вкладывает деньги и управляет развитием;
- обновленная инфраструктура возвращается людям;
- регион получает рабочие места и инвестиции.
Кроме Куяльника, в список пилотных объектов также вошел дворец графов Шенборнов в Закарпатье — историческая достопримечательность, которую хотят превратить в современный туристический центр.
Санаторий, который десятилетиями ждет перезапуска
Куяльник уже больше десяти лет регулярно появляется в планах «возрождения», но дальше обещаний дело почти не шло. В разные годы его называли будущей курортной жемчужиной региона, но реальных масштабных работ так и не началось.
Сегодня многие корпуса санатория выглядят заброшенными. Место стало популярным у туристов и любителей индустриальной эстетики, но из-за ветхости зданий прогулки там могут быть небезопасны.
При этом еще несколько десятилетий назад попасть сюда было почти невозможно — путевки считались дефицитом, а лечебная база санатория привлекала людей со всего СССР. Сейчас санаторий продолжает реабилитацию и лечение ряда заболеваний целебной грязью и ропой Куяльницкого лимана.