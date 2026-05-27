Ключевые моменты:

Стартовая цена крупного государственного объекта составляет 34 349 297 гривен (без учета НДС).

Новый владелец получит четыре земельных участка общей площадью более 4 гектаров и 43 объекта недвижимости.

Главная база предприятия находится в Одессе на улице Инглези, также имущество есть в Белгороде-Днестровском и Бурлачьей Балке.

По условиям торгов покупатель обязан погасить долги по зарплате и полгода не увольнять сотрудников.

Об объявлении торгов сообщает региональное отделение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Прием заявок от потенциальных инвесторов продлится до 20:00 четверга, 28 мая.

Главный актив госпредприятия расположен в стратегически выгодной локации – в Одессе на улице Инглези, 1. Этот район имеет активный автомобильный трафик и удобные выезды на основные транспортные артерии города, что делает площадку идеальной для логистических складов, производства или торговли.

В выставляемый на торги лот входят:

43 здания и сооружения (производственные склады, админкорпуса) общей площадью 7,5 тыс. кв. метров в Одессе, Белгороде-Днестровском и селе Бурлачья Балка;

4 зарегистрированных земельных участка площадью 4,06 га;

30 единиц автомобильной и специальной техники;

более 700 единиц движимого имущества (оборудование, компьютеры и техника).

При этом будущему владельцу передадут не все имущество. На балансе предприятия остаются 20 объектов, которые не подлежат приватизации – это защитное сооружение гражданской защиты (бомбоубежище) и жилой фонд.

Также ФГИУ выставил жесткие условия для покупателя: инвестор обязан в течение полугода полностью закрыть долги предприятия перед бюджетом и по заработной плате, а также не имеет права увольнять работников в течение этого срока.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Нацбанк Украины в очередной раз не смог продать имущество хладокомбината в Одессе.