Ключевые моменты:

  • Стартовая цена крупного государственного объекта составляет 34 349 297 гривен (без учета НДС).
  • Новый владелец получит четыре земельных участка общей площадью более 4 гектаров и 43 объекта недвижимости.
  • Главная база предприятия находится в Одессе на улице Инглези, также имущество есть в Белгороде-Днестровском и Бурлачьей Балке.
  • По условиям торгов покупатель обязан погасить долги по зарплате и полгода не увольнять сотрудников.

Об объявлении торгов сообщает региональное отделение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Прием заявок от потенциальных инвесторов продлится до 20:00 четверга, 28 мая.

Главный актив госпредприятия расположен в стратегически выгодной локации – в Одессе на улице Инглези, 1. Этот район имеет активный автомобильный трафик и удобные выезды на основные транспортные артерии города, что делает площадку идеальной для логистических складов, производства или торговли.

В выставляемый на торги лот входят:

  • 43 здания и сооружения (производственные склады, админкорпуса) общей площадью 7,5 тыс. кв. метров в Одессе, Белгороде-Днестровском и селе Бурлачья Балка;
  • 4 зарегистрированных земельных участка площадью 4,06 га;
  • 30 единиц автомобильной и специальной техники;
  • более 700 единиц движимого имущества (оборудование, компьютеры и техника).

При этом будущему владельцу передадут не все имущество. На балансе предприятия остаются 20 объектов, которые не подлежат приватизации – это защитное сооружение гражданской защиты (бомбоубежище) и жилой фонд.

Также ФГИУ выставил жесткие условия для покупателя: инвестор обязан в течение полугода полностью закрыть долги предприятия перед бюджетом и по заработной плате, а также не имеет права увольнять работников в течение этого срока.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Нацбанк Украины в очередной раз не смог продать имущество хладокомбината в Одессе.

