Ключевые моменты:

Президент поручил пересмотреть систему студенческих стипендий в Украине.

Для студентов одесских вузов выплаты могут вырасти в ближайшее время.

Пока базовая стипендия составляет около 2 тыс. грн, повышенная — до 3 тыс. грн.

В МОН рассматривают не только увеличение сумм, но и изменение правил начисления стипендий.

Особую поддержку могут получить ВПО, дети погибших военных и студенты приоритетных специальностей.

Денег станет больше?

Студенты одесских вузов могут получить большие стипендии в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству образования и науки пересмотреть действующую систему стипендиального обеспечения и подготовить новые механизмы поддержки молодежи. По словам Зеленского, нынешние выплаты уже не отвечают реальным потребностям молодых людей из-за инфляции и удорожания товаров и услуг.

Добавим, что студенты высших учебных заведений, в том числе и в Одессе, получают базовую академическую стипендию на уровне около 2 тысяч гривен в месяц. Для отличников сумма составляет примерно от 2,6 до 3 тысяч гривен. В то же время, за последние годы этих средств все меньше хватает даже на базовые расходы.

Именно поэтому президент подчеркнул, что государство должно создать условия, при которых студенты смогут уделять больше внимания обучению, а не искать дополнительных источников заработка для покрытия ежедневных потребностей.

Следует отметить, что в Министерстве образования уже работают над обновлением системы. Рассматривается не только возможность увеличения размера стипендий, но изменение принципов их начисления. Особое внимание планируется уделить внутренне перемещенным студентам, детям погибших защитников Украины и молодежи, которая получает образование по специальностям, важным для развития государства.

Среди приоритетных направлений называются технические, медицинские и педагогические специальности. Для Одессы, где работают большие технические, морские и медицинские вузы, такие изменения могут иметь особое значение.

Кроме этого, идет обсуждение усиления финансовой поддержки аспирантов и молодых ученых. В настоящее время их выплаты часто не позволяют полностью сосредоточиться на исследовательской деятельности без дополнительной подработки.

В МОН отмечают, что окончательные параметры реформ будут зависеть от возможностей государственного бюджета. В то же время в проекте бюджета на 2026 год уже предусмотрено увеличение финансирования образовательной сферы.

Конкретные предложения по новым размерам стипендий и правилам их начисления ожидаются в ближайшие недели. При быстром принятии решений обновленная система может заработать уже с началом нового учебного года.

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