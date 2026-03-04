Ключевые моменты:

Аналитики составили список 100 бизнесменов Одесской области с доходом компаний более 10 млн. грн.

Топ-10 региона по суммарному доходу превысили 100,3 млрд. грн.

Топ-10 бизнесменов Одесской области

Аналитики платформы OpenDataBot подготовили список украинских предпринимателей, чьи компании получают доходы более 10 миллионов гривен, в том числе выделив 100 таких в Одесской области.

Стоит отметить, что первая десятка самых богатых в Одесской области по суммарному доходу превысила 100,3 миллиарда гривен. Лидером стал Муслим Келоев, владелец ООО «ПЕЙД» (групповая торговля топливом) и ООО «Промтехснабвест» (аренда недвижимости), с доходом 23,651 миллиарда гривен. И это 30-е место в Украине.

На втором месте в Одесской области Александр Бойко, глава «Автомагистраль-Юг». Кстати, это один из ключевых подрядчиков «Большая стройка». Его доход составляет 19,603 миллиарда гривен, и это 42-е место в стране.

В тройке лидеров региона Вячеслав Письменюк с доходом 13,613 миллиарда гривен, благодаря ЧП «Таврия Плюс», и это 66 место во всеукраинском рейтинге.

Далее с 9,602 миллиардами гривен идет Кирилл Коломийцев («Трейд Энерджи Солюшн»). Он занимает 4 место в регионе и 103 место в Украине.

Пятый — Павел Чикликчи («ГЕЙМДЕВ», азартные игры). Его состояние оценивается в 6,928 миллиарда гривен, он возглавляет 149-е место в Украине.

Шестое и восьмое в регионе занимают совладельцы «Таврия Плюс» Борис Музалев (5,957 миллиарда гривен, 184-е в Украине) и Михаил Музалев (5,485 миллиарда гривен, 201-е).

Седьмое место в Одесской области и 187 в Украине занимает Сергей Ершов («Гленпорт Одесса», торговля зерном и кормами). На его счетах 5,924 миллиарда гривен.

Девятое — Александр Яковенко («Техавтофарт Юг», авиационное оборудование), 5,483 миллиарда гривен.

А вот десятое место занимает единственная женщина в топе, Татьяна Коваленко («Санолта», торговля молочными продуктами и растительными маслами). Бизнеследи заработала 4,094 миллиарда гривен.

Напомним, одесские ФЛП — лидеры среди регионов по уплате единого налога в 2025 году.