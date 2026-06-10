Ключевые моменты:

В Украине планируют ввести новую базовую социальную помощь, которая коснется и жителей Одессы.

Государство будет компенсировать семьям разницу между фактическими доходами и установленным базовым уровнем.

Для первого члена семьи, детей и людей с инвалидностью предлагают базовый доход в 4,5 тыс. грн., для других взрослых — около 3,15 тыс. грн.

Экономисты считают предложенные суммы слишком низкими по сравнению с реальным прожиточным минимумом.

Кто сможет получить до 4,5 тысяч гривен от государства

В Одессе, как и по всей Украине, может измениться система государственной социальной поддержки. Ведь Верховная Рада в конце мая поддержала в первом чтении законопроект о введении базовой социальной помощи, которая должна объединить несколько существующих видов выплат малообеспеченным и социально уязвимым семьям.

Добавим, что новая модель предполагает, что для каждой семьи будет определен базовый уровень дохода. И если фактические доходы семьи будут ниже установленного показателя, государство будет компенсировать разницу.

По словам экономиста Олега Пендзина, в настоящее время законопроект еще может быть существенно доработан до второго чтения. В то же время, уже сейчас эксперт обращает внимание на недостаточный размер предложенных выплат.

Согласно документу, для первого члена семьи, детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II групп базовый доход предлагается установить на уровне 4,5 тысяч гривен в месяц. Для каждого следующего взрослого члена семьи он будет составлять 70% этой суммы около 3150 гривен. Общий базовый доход семьи будет определяться путем добавления этих показателей и будет сравниваться с реальными доходами.

Правда, пока неизвестно, какие именно изменения могут быть внесены в законопроект и за счет каких средств будет финансироваться новый вид социальной помощи.

По мнению эксперта, сумма в 4,5 тысячи гривен слишком низкая. Пендзин отмечает, что даже по расчетам Министерства социальной политики, фактический прожиточный минимум сегодня превышает 8 тысяч гривен для нетрудоспособного человека и около 11 тысяч гривен для трудоспособного лица с учетом налогов.

Если закон окончательно будет принят, базовая социальная помощь заменит или объединит ряд нынешних выплат, в том числе помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, многодетным семьям, детям, родители которых не платят алименты, а также лицам без права на пенсию и людям с инвалидностью.

Напомним, что в Украине обсуждается поэтапное повышение тарифов на газ и электроэнергию до рыночного уровня. Действующие тарифы останутся без изменений, по меньшей мере, до конца октября 2026 года.