Ключевые моменты:

Средняя зарплата в Одесской области в апреле 2026 года выросла до 24,3 тыс. грн, что на 21,6% больше, чем год назад.

Высокие зарплаты получают работники финансовой и страховой сферы (69,8 тыс. грн) и ІТ и телекоммуникаций (55,4 тыс. грн).

Самые низкие доходы зафиксированы в области искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Долг по выплате зарплат в области также возрос.

Средняя зарплата в Одесской области превысила 24 тысячи

По данным Государственной службы статистики, в апреле 2026 средняя номинальная заработная плата штатных работников в Одесской области достигла 24,3 тыс. грн. Это в 2,8 раза больше установленного размера минимальной зарплаты и на 21,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Добавим, что самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере финансовой и страховой деятельности, где средняя зарплата составляет 69829 грн. Высокие доходы также имеют работники отрасли информации и телекоммуникаций — в среднем 55410 грн в месяц.

Самые же низкие зарплаты получают работники сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха. В этой области средний уровень оплаты труда составляет около 14734 грн.

Несмотря на рост средних доходов, в области остается актуальной проблема задолженности по выплате зарплат. По состоянию на 1 мая 2026 сумма невыплаченных средств достигла 373,7 млн ​​грн, что на 4,2% больше, чем месяцем ранее. К слову, более 90% всех долгов приходится на предприятия транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности. Самый большой объем задолженности сосредоточен в Одесском районе.

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