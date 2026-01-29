Отключения света

Ключевые моменты:

  • 30 января в Одесской области будут действовать графики отключений света.
  • В Одессе продолжаются аварийные отключения.
  • В зависимости от ситуации в энергосистема ситуация может измениться.

Отключения света 30 января

По информации компании ДТЭК «Одесские электросети», графики для Одесской области на завтрашний день следующие:

В то же время если «Укрэнерго» сменит команды – графики могут отменить или изменить. Поэтому  потребителей просят проверять их в течение дня, особенно перед важными делами.

Напоминаем, графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику. Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

Самая оперативная информация об отключении света, воды, газа и тепла в Одессе – в телеграм-канале «Одесской жизни». Переходите и подписывайтесь.

Напомним, завтра два района Одессы останутся без света на весь день из-за ремонта электрообурудования.

