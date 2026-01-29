Ключевые моменты:

30 января в Одессе будут проводить аварийный ремонт оборудования;

Свет временно отключат в Киевском и Хаджибейском районах;

Объекты критической инфраструктуры продолжат получать электроэнергию.

Отключение света в Одессе 30 января

Как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», завтра, 30 января, с 9:00 до 18:00 энергетики будут выполнять аварийный ремонт оборудования.

На время проведения работ, в целях безопасности, временно обесточат часть Одесского района области. В городе Одесса под отключение попадут Киевский и Хаджибейский районы.

В компании уточнили, что объекты критической инфраструктуры будут обеспечены электроэнергией в обычном режиме.

«Понимаем, что такие работы создают неудобства. Однако специалисты приложат максимум усилий, чтобы завершить ремонт как можно быстрее и вернуть свет», — отмечают энергетики.

Читайте также: Черноморск в темноте: весь город обесточен из-за масштабной аварии