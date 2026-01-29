Ключевые моменты:
- 30 января в Одессе будут проводить аварийный ремонт оборудования;
- Свет временно отключат в Киевском и Хаджибейском районах;
- Объекты критической инфраструктуры продолжат получать электроэнергию.
Отключение света в Одессе 30 января
Как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», завтра, 30 января, с 9:00 до 18:00 энергетики будут выполнять аварийный ремонт оборудования.
На время проведения работ, в целях безопасности, временно обесточат часть Одесского района области. В городе Одесса под отключение попадут Киевский и Хаджибейский районы.
В компании уточнили, что объекты критической инфраструктуры будут обеспечены электроэнергией в обычном режиме.
«Понимаем, что такие работы создают неудобства. Однако специалисты приложат максимум усилий, чтобы завершить ремонт как можно быстрее и вернуть свет», — отмечают энергетики.
