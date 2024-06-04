Російську мову в Україні замінили англійською

Російську мову в Україні замінили англійською

Верховна Рада ухвалила закон про статус англійської мови в Україні, згідно з яким відтепер англійська мова визначається як одна з мов міжнародного спілкування в нашій країні.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, пише Телеграм-канал «Одеське життя».

«Рада ухвалила закон 9432 про застосування англійської мови в Україні. «ЗА» загалом – 236 (голосів)», – написав у соцмережі нардеп.

Мета законопроекту – підвищення рівня конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови у публічних сферах суспільного життя та створення сприятливих умов для її оволодіння громадянами України.

Цим законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також він визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, нормує особливості застосування англійської мови у роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Крім цього, закон 9432 передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів.

Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення таку функцію виконувала російська мова.

У листопаді минулого року Верховна Рада України підтримала у першому читанні президентський законопроект «Про застосування англійської мови в Україні» (реєстраційний номер 9432). За законопроект проголосували 278 народних депутатів.

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