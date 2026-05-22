Ключевые моменты:

Румыния вводит жесткие лимиты на проход судов через Сулинский канал, создавая заторы на входе.

Ограничения бьют по украинским портам Измаил и Рени, увеличивая стоимость фрахта и военной страховки.

Главной альтернативой речным пробкам должен стать международный автодорожный мост «Орловка – Исакча».

По данным свежего мониторинга издания «Европейская правда», ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной – румынская сторона вынуждена регулярно поднимать в небо авиацию и усиливать контроль приграничных зон из-за атак на украинскую портовую инфраструктуру. На этом фоне новые меры безопасности и инфраструктурные маневры Румынии могут существенно усложнить жизнь портам Одесской области.

Бутылочное горлышко Сулины: новые правила и скрытые убытки

Основной удар по украинской логистике наносят новые правила администрирования трафика на Сулинском канале, который контролирует румынская сторона. Румыния жестко ограничила проход танкеров и судов, перевозящих опасные грузы, установив лимит всего в два судна в сутки. Из-за того, что досмотр и пропуск осуществляются преимущественно в утренние часы, на подходах к Сулине регулярно образуются очереди.

Как отмечают аналитики Центра транспортных стратегий, для портов Измаила и Рени это оборачивается прямыми финансовыми потерями. Украинский глубоководный ход Быстрое имеет ограничения по осадке судов, поэтому крупнотоннажные корабли вынуждены возвращаться через румынскую Сулину.

Каждые лишние сутки простоя в очереди в ожидании румынского лоцмана – это сотни евро дополнительных убытков для судовладельцев. В итоге расходы закладывают в стоимость фрахта, что делает украинскую аграрную и металлургическую продукцию менее конкурентоспособной на мировом рынке. Кроме того, из-за задержек экспортерам приходится переплачивать за военное страхование судов, которое требует регулярного обновления. На этом фоне Министерство развития громад и территорий Украины закладывает на 2026 год амбициозный план модернизации Дунайского кластера, чтобы удержать перевалку на уровне не менее 15 млн тонн грузов, несмотря на давление извне.

Скупка активов и экспансия Бухареста

Параллельно Румыния активно усиливает свое влияние на Дунае через покупку портовых мощностей. По информации международного аналитического агентства UkrAgroConsult, румынское правительство окончательно финализировало сделку по приобретению 100% акций компании Danube Logistics, которая является оператором ключевого молдавского порта Джурджулешты.

Объединяя Джурджулешты в единый кластер со своим мега-портом Констанца (куда активно заходят крупные зарубежные инвестиции), Румыния фактически строит транспортную монополию. Ее цель – замкнуть все транзитные потоки региона на себя, превратив Констанцу в главный хаб Черного моря.

Ответ Одесской области: мост вместо парома

В условиях, когда речные маршруты становятся все более зависимыми от решений румынской бюрократии, Украина делает ставку на суверенные инфраструктурные проекты на суше. Главная надежда для юга Одесской области сейчас – это проект строительства капитального автодорожного моста через Дунай, который должен соединить Орловку и румынскую Исакчу.

Как ранее подробно писала «Одесская жизнь», сейчас на этом участке действует только паромная переправа, которая неоднократно подвергалась атакам. Запуск полноценного моста длиной 800 метров (с подъездными путями до 12 километров) позволит грузовикам двигаться в обход речных заторов, сократит путь в страны Южной Европы на 80 километров и избавит перевозчиков от необходимости дважды пересекать молдавскую границу. В течение 2026 года стороны планируют завершить технические согласования, чтобы перейти к этапу активного строительства.

Однако пока мост остается в планах, портам Бессарабии придется адаптироваться к жесткой тарифной и регуляторной политике соседей, которые используют текущую ситуацию для укрепления собственного экономического лидерства на Дунае.

