Ключевые моменты:

В селе Шершенцы остаются в основном пожилые люди, а молодежь массово уезжает

Местные жители боятся потерять школу и аптеку, ведь это может ускорить упадок села

Люди выживают благодаря собственному хозяйству: держат корову, обрабатывают землю и работают без выходных

Шершенцы имеют туристический потенциал: здесь сохранились водяные мельницы, «домики хоббитов» и пейзажи «Одесской Швейцарии»

Украинское село сегодня переживает один из самых тяжелых периодов за последние десятилетия. По данным Государственной службы статистики и правительственных программ развития громад, население сельских территорий сокращается из-за трудовой миграции, старения людей и нехватки рабочих мест. Война лишь усилила эти процессы.

Журналистка «Одесской жизни» побывала в селе Шершенцы Кодымской громады, пообщалась с местными жителями Ларисой и Иваном Ямпольскими, увидела пустые дома, огороды, которые люди обрабатывают уже вместо соседей, и услышала, как жители пытаются удержать привычную жизнь даже во время большой войны. Именно через такие личные истории лучше всего видно, чем на самом деле живет украинская глубинка сегодня.

Шершенецкие аборигены

Ларису и Ивана Ямпольских можно считать аборигенами Шершенцев. Ведь родились они здесь, на земле прадедов. Здесь окончили школу, связали свои судьбы, поставили на ноги двух сыновей, которые получили высшее образование и… уехали из села, как и другая молодежь.

— Наше село довольно далеко от города. Автобус к нам заходит тот, что идет на Алексеевку или из Алексеевки в Кодыму трижды в неделю. Работы здесь нет, поэтому нет и молодежи. Она уехала в город. В селе остались в основном пенсионеры. Многие дома стоят пустыми, без ухода стены трескаются, здания разрушаются. Кроме того, из-за изменений климата многие колодцы остались без воды, — рассказывает Лариса Ямпольская.

Есть золото, да нет выгоды

Река, протекающая через село, в прошлом называлась «Золотой». Нет, золота здесь не нашли, зато на ее берегах работали одиннадцать мельниц, перемалывавших отборное зерно, ценившееся на вес золота. До наших дней только в Шершенцах сохранились две водяные мельницы, одна из которых работает до сих пор.

— Наше село могло бы процветать за счет туризма. Ведь нам есть чем удивить. У нас есть уникальные «домики хоббитов», сохранившиеся с XVIII века, стены, построенные методом сухой кладки, старинная церковь конца XIX века и две водяные мельницы на реке Билочи. А еще мы удачно сочетаем украинские и молдавские традиции, ведь село граничит с Молдовой. Был разработан культурно-туристический маршрут «Шпаков путь», который проходит через наше село. Но все остановилось сначала из-за пандемии, а потом — из-за большой войны, — делится мыслями госпожа Лариса.

Школа есть, но надолго ли

Но и без того село приходило в упадок. Каждая реформа сельского хозяйства шла не на пользу сельской громаде и приводила к обогащению одних и обнищанию других. Исчезали рабочие места, ухудшались медицинская и социально-бытовая сферы, снижался статус школы и, как следствие, село покидали молодые и трудоспособные люди, отправляясь на заработки в города и за границу. А теперь еще и война забрала мужчин на защиту государства.

Пока что в Шершенцах школа есть. Но говорят, что в следующем году здесь останется только начальная. А это приведет к новой волне оттока молодых семей. Ведь известно: «нет школы — нет села».

Куда это годится — амбулатория в школе?

Ради экономии средств сельскую амбулаторию разместили в здании школы.

— Куда это годится? В амбулаторию приходят люди с разными заболеваниями. А там школьники и малыши в детском саду. Возле аптеки есть здание со свободными кабинетами, почему бы туда не перевести амбулаторию семейной медицины? Что нужно: бинт, спирт, зеленка, анальгин или таблетки от давления — все под рукой. К сожалению, аптеку планируют закрыть, мол, нет прибыли. А о стоимости лекарств все знают — зашел в аптеку и оставил пенсию, — размышляет Лариса.

В амбулатории семейной медицины работают медсестра и санитарка. Семейный врач приезжает из Загниткова по необходимости. Поэтому чаще всего люди едут в Кодымскую больницу.

Супруги не боятся никакой работы

В селе работы нет, а до пенсии Ларисе еще нужно дотянуть. Поэтому женщина месяц работает на общественных работах от центра занятости. Вместе с коллегой они наводят порядок на территории села. За это жилищно-коммунальное хозяйство платит в месяц 1190 гривен и 1100 — биржа.

Мужчина имеет инвалидность — перенес инсульт в тридцать три года. Но работу не оставляет. Когда-то известный в Одесской области комбайнер Иван Ямпольский всегда был среди передовиков. И сегодня, несмотря на проблемы со здоровьем, он тоже не отстает. Собирает высокие урожаи и не боится никакой работы. Работает также на тракторе и погрузчике.

Жители надеются только на себя

Жизнь в селе — это самообеспечение, где подсобное хозяйство и огород являются основными источниками дохода. Корова, куры, свиньи, поросята и кролики — это необходимость, позволяющая экономить на продуктах питания и собрать немного денег на одежду и лекарства. А лекарства Ивану нужны ежедневно, ведь последствия инсульта дают о себе знать. Кроме того, дважды в год он проходит профилактическое лечение в стационаре. А медицина у нас бесплатная только на бумаге: многие лекарства приходится покупать за собственные деньги.

В целом семья живет за счет труда на собственной земле, не надеясь ни на чью помощь.

Что за жизнь без коровы?

Ямпольские когда-то держали во дворе двух коров. Со временем Лариса оставила только одну.

— Уже не те силы. Тяжелая работа изматывает. А тут еще война добавила переживаний и стресса. Посмотришь на наших женщин — вроде еще молодые, а уже измученные тяжелым трудом и переживаниями за родных, защищающих Украину, — рассказывает женщина.

Трудностей с коровой много. Ведь в селе нет стада. Ведут сами на пастбище к тракторной бригаде. Потом идут в обед, чтобы перепнуть скотину (перевязать на другое место — прим. авт.), напоить, подоить. Можешь — не можешь, а к корове надо. Раньше в каждом дворе были одна-две коровы, а теперь по селу их мало. Да и пасти некому.

— Дети спрашивают меня: «Зачем тебе эта корова?», а я не представляю жизни без нее, — признается Лариса. — Рано утром нужно встать, подоить, процедить молоко, выгнать на пастбище. А это все движение, трудотерапия (смеется). Да и муж не будет пить молоко от чужой коровы. Вообще считаю, что лучше иметь и еще кому-то дать, чем не иметь и просить.

А еще семья сдает молоко заготовителям по 13 гривен за литр.

— Это дешево, — говорит Лариса. — Но в селе постоянных клиентов не найти, а везти на базар невыгодно.

Главные по огородам, потому что землю жалко

— На нашей улице осталось три семьи. Люди уехали, оставили дома, передали мне ключи, и я как ключница. Говорят: «Бери сады, огороды», — говорит Лариса. — Я и сажаю. Набрали с Иваном этих огородов по улице и все обрабатываем. Жалко, чтобы земля пустовала. Раньше с детьми косили сено, сейчас сами косим трактором, мотокосой. Некого попросить о помощи. А помню, как или какая-то клака, или нужно было помочь собрать кукурузу, или подсыпать улицу гравием — собирались всей магалой и до темноты работали, ведь завтра рано утром снова в поле или на ток. Сходились все. А после завершения работ накрывали на стол (вареники, паляницы, вино), ели, пели. Сейчас некого просить о помощи.

Справка ОЖ

Магала (от тур. mahalle, араб. maḥalla — квартал) — это исторически сложившееся название части пригорода, городского квартала, окраины или уголка села. В Украине, особенно на Буковине и в Бессарабии, этот термин означает отдельную часть населенного пункта, чаще всего окраину.

Дед сердился и запрещал детям играть в «войнушки»

Лариса вспомнила своего деда Андрея Бурдияна, который воевал во время Второй мировой, пережил голод и дожил до 87 лет.

— Дед рассказывал, как ходил в Катериновку, в Молдову, и там искал, может кто-то какую-то картофельную шелуху выбросил. Не один он ходил, много таких было. Собирали желуди, делали затирку. А когда мальчишки играли в «войнушки», он очень сердился и просил найти другую игру. Раньше я его не понимала. А когда нас настигло это бедствие, я его часто вспоминаю и понимаю, — вспоминает Лариса Ямпольская.

С тех пор как началась война, женщина стала ходить в церковь. Там вместе с прихожанами просит у Бога мира для Украины и возвращения всех защитников живыми и здоровыми домой.

— Кажется, еще только вчера наши сыновья были маленькими, а мы переживали за них. А сейчас вроде уже взрослые, а думаешь еще больше: что их ждет впереди, — размышляет Лариса. — Младший сын говорит, что за эти годы я очень постарела. А я смотрю на наших людей и вижу: постарели все — война изматывает.

Почему Швейцария?

Это живописное село называют «Одесской Швейцарией». Такое название оно получило благодаря уникальному для степной Одесчины ландшафту. Село раскинулось в долине реки Билочи, а вокруг возвышаются холмы, изрезанные оврагами и балками. Из-за сочетания каменистых склонов и речной долины село сравнивают со Швейцарией.

