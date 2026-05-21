Кулеба провел срочное совещание

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины и министр развития громад и территорий Алексей Кулеба после рабочей поездки в Баку посетил Одесщину. Он провел совещание с руководством портовой отрасли, представителями Одесской ОВА и Одесской МВА.

Следует отметить, что главной темой встречи стала работа портовой инфраструктуры в условиях постоянных российских атак, защита критических объектов и безопасность работников, обеспечивающих бесперебойную логистику. Также отдельно обсуждали усиление систем противовоздушной обороны. В частности, опыт портов, где уже действуют мобильные группы ПВО, а также возможность масштабирования таких решений в других регионах.

Во время совещания отмечалось, что украинские порты остаются стратегически важными даже во время войны — они обеспечивают экспорт, поддерживают экономику и влияют на глобальную продовольственную стабильность. С 2023 года через украинский морской коридор уже прошло более 197 млн. тонн грузов, из которых 117 млн. тонн — зерно.

К слову, по данным Администрации морских портов Украины, в апреле 2026 года украинские порты перевалили 8,2 млн. тонн грузов — это почти на 36% больше, чем в прошлом. Несмотря на более чем 500 атак дронами по логистической инфраструктуре в месяц, порты продолжают работу и выполняют внешнеторговые контракты.

Напомним, страховая компания выплатила почти 11,5 млн. грн. компенсаций за поврежденные и уничтоженные грузы в портах Одесщины. Речь идет о 15 контейнерах с продуктами питания и промышленным оборудованием.