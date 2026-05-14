Ключевые моменты:

Подвоз воды стартует 14 мая с 10:00.

Цистерны разместят на Академика Королева и проспекте Небесной Сотни.

Воду в части Киевского района отключили на весь день из-за ремонта.

Подвоз воды в Одессе 14 мая: адреса цистерн

Из-за аварийного отключения водоснабжения в части Киевского района Одессы коммунальные службы организуют подвоз технической воды.

Как сообщили в мэрии, машины с водой будут работать с 10:00 по двум адресам:

улица Академика Королева, 1;

проспект Небесной Сотни, 29.

Жителям советуют заранее подготовить ёмкости для воды, так как отключение продлится почти до полуночи.

Напомним, водоснабжение в части Киевского района планируют отключить 14 мая с 09:30 до 23:30. Причина — ремонтные работы на объектах водопровода.

Без воды останутся дома по следующим адресам:

улица Небесной Сотни, 1–63;

улица Инглези, 1–5;

улица Академика Королева, 2–14 и 1–5.

