Ключевые моменты:
- Подвоз воды стартует 14 мая с 10:00.
- Цистерны разместят на Академика Королева и проспекте Небесной Сотни.
- Воду в части Киевского района отключили на весь день из-за ремонта.
Подвоз воды в Одессе 14 мая: адреса цистерн
Из-за аварийного отключения водоснабжения в части Киевского района Одессы коммунальные службы организуют подвоз технической воды.
Как сообщили в мэрии, машины с водой будут работать с 10:00 по двум адресам:
- улица Академика Королева, 1;
- проспект Небесной Сотни, 29.
Жителям советуют заранее подготовить ёмкости для воды, так как отключение продлится почти до полуночи.
Напомним, водоснабжение в части Киевского района планируют отключить 14 мая с 09:30 до 23:30. Причина — ремонтные работы на объектах водопровода.
Без воды останутся дома по следующим адресам:
- улица Небесной Сотни, 1–63;
- улица Инглези, 1–5;
- улица Академика Королева, 2–14 и 1–5.
