Можно ли установить общий счетчик на воду в многоквартирном доме?
Да, это возможно! Жители многоквартирного дома имеют право установить общий счетчик воды. Как совладельцы дома, вы можете совместно решить этот вопрос через ваше ОСМД.
По закону, ОСМД — это юридическое лицо, которое создают владельцы квартир для совместного управления домом и его имуществом. Если ваше ОСМД заключило договор с водоснабжающей компанией, в этом документе прописаны все ваши права и обязанности.
Каждый владелец квартиры, как член ОСМД, пользуется услугами водоснабжения согласно условиям этого договора.
Как установить общий счетчик: пошаговая инструкция
Процедура установки состоит из следующих шагов:
- Получение уведомления. Водоканал уведомляет о намерении установить коммерческий счетчик.
- Ответ в течение двух месяцев. У вас есть 2 месяца, чтобы выбрать один из вариантов:
- Согласиться на условия водоканала
- Предложить свои условия установки счетчика
- Сообщить о намерении самостоятельно установить счетчик
- Принятие коллективного решения. Совладельцы дома должны провести собрание и оформить свое решение протоколом.
- Получение бесплатной информации. Водоканал обязан бесплатно предоставить технические данные для установки счетчика, а именно:
- Давление в сети водоснабжения
- Место и диаметр ввода сети
- Место расположения счетчика
- Установка счетчика. После вашего согласия водоканал устанавливает счетчик на согласованных условиях.
Важно понимать, что в договоре с водоканалом должны быть четко прописаны условия пользования общим счетчиком, тарифы и порядок распределения оплаты между квартирами.
Какие обязанности имеет водоканал?
Водоснабжающая организация обязана:
- Предоставлять услуги водоснабжения только при наличии приборов учета
- Устанавливать счетчики в соответствии с техническими стандартами
- Разрабатывать и обосновывать тарифы на свои услуги
- Контролировать техническое состояние оборудования
- Обслуживать и заменять счетчики
- Выдавать разрешения на подключение к сетям водоснабжения
Что делать, если возникли проблемы с водоканалом?
Если водоснабжающая организация нарушает ваши права, вы можете:
- Обратиться в городской совет (если водоканал является коммунальным предприятием)
- Подать иск в местный суд
Помните, что вы должны оплачивать услуги водоснабжения ежемесячно, если иное не предусмотрено договором. Даже если договор еще не заключен, но вы получали услуги, их нужно оплатить.
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