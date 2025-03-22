Можно ли установить общий счетчик на воду в многоквартирном доме?

Да, это возможно! Жители многоквартирного дома имеют право установить общий счетчик воды. Как совладельцы дома, вы можете совместно решить этот вопрос через ваше ОСМД.

По закону, ОСМД — это юридическое лицо, которое создают владельцы квартир для совместного управления домом и его имуществом. Если ваше ОСМД заключило договор с водоснабжающей компанией, в этом документе прописаны все ваши права и обязанности.

Каждый владелец квартиры, как член ОСМД, пользуется услугами водоснабжения согласно условиям этого договора.

Как установить общий счетчик: пошаговая инструкция

Процедура установки состоит из следующих шагов:

Получение уведомления. Водоканал уведомляет о намерении установить коммерческий счетчик. Ответ в течение двух месяцев. У вас есть 2 месяца, чтобы выбрать один из вариантов:

Согласиться на условия водоканала

Предложить свои условия установки счетчика

Сообщить о намерении самостоятельно установить счетчик

Принятие коллективного решения. Совладельцы дома должны провести собрание и оформить свое решение протоколом. Получение бесплатной информации. Водоканал обязан бесплатно предоставить технические данные для установки счетчика, а именно:

Давление в сети водоснабжения

Место и диаметр ввода сети

Место расположения счетчика

Установка счетчика. После вашего согласия водоканал устанавливает счетчик на согласованных условиях.

Важно понимать, что в договоре с водоканалом должны быть четко прописаны условия пользования общим счетчиком, тарифы и порядок распределения оплаты между квартирами.

Какие обязанности имеет водоканал?

Водоснабжающая организация обязана:

Предоставлять услуги водоснабжения только при наличии приборов учета

Устанавливать счетчики в соответствии с техническими стандартами

Разрабатывать и обосновывать тарифы на свои услуги

Контролировать техническое состояние оборудования

Обслуживать и заменять счетчики

Выдавать разрешения на подключение к сетям водоснабжения

Что делать, если возникли проблемы с водоканалом?

Если водоснабжающая организация нарушает ваши права, вы можете:

Обратиться в городской совет (если водоканал является коммунальным предприятием)

Подать иск в местный суд

Помните, что вы должны оплачивать услуги водоснабжения ежемесячно, если иное не предусмотрено договором. Даже если договор еще не заключен, но вы получали услуги, их нужно оплатить.

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