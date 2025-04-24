С началом полномасштабного вторжения в трудовой биографии Владимира и Валерия произошел вынужденный перерыв. Работники ООО «Инфокс» филиала «Инфоксводоканал», как и тысячи других украинцев, овладели не свойственной для каждого из них профессией — «защитник». Сейчас мужчины уже не носят военную форму, а, надев спецодежду, снова ремонтируют водопровод и обслуживают оборудование, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей Одессы питьевой водой.

Как айтишник из Инфоксводоканала стал «Хакером»

— По образованию я IT-инженер, обслуживаю сети, всю компьютерную технику в компании. Во время учебы в Одесском станкостроительном техникуме попал в Инфоксводоканал на практику, здесь мне работу и предложили. Я согласился, работаю уже пятнадцать лет, — рассказывает Владимир, — Наша компания предоставляет услуги по водоснабжению и водоотводу, является высокотехнологичной, поэтому работы хватает.

— Начало полномасштабного вторжения я помню очень хорошо, — вспоминает мужчина, — Где-то в пять часов утра услышал взрывы, все содрогалось вокруг. Первое, что сделал (я же одессит), — сел в машину и поехал на заправку. Понимал, что сейчас начнутся проблемы с топливом, поэтому заправил полный бак бензина и газа. Вернулся домой и начал с женой разговаривать. Осознавал, что когда начнется мобилизация, имеющихся военнослужащих не хватит, чтобы российское нашествие сдержать. Поэтому жену предупредил, — если начнется мобилизация, то я пойду. Хотя всю жизнь был непригоден, даже в армии не служил. Как в воду глядел. Через несколько дней мне звонят из отдела кадров и говорят: «Пришел документ из военкомата, надо прийти и данные сверить».

Утром был в военкомате, у меня еще такой военный билет беленький-чистенький, отдаю, а они что-то сразу там начинают писать, и говорят: «Годен, через два часа автобус». Я говорю: «Стоп! Мне хоть жену с ребенком дайте к теще отвезти. Я же к вам сам пришел, за мной никто не бегал, я не убегу» — «Иди отпрашивайся у военного комиссара». Пошел, объяснил, отпустили с условием, что на следующий день в восемь утра приду.

Сначала Владимир попал в Николаевскую область, и сразу пришлось принимать бой.

— Подготовки никакой не было, но все, кто пришел в первые дни, понимали, что на нее просто времени нет. И вещей не хватало, и снаряжения, но что поделаешь? На это обижаться было бессмысленно. Сразу меня спросили, чем занимался на гражданке, говорю: «Айтишник» — «О, связистом будешь, у нас как раз нет». И позывной сразу дали — «Хакер». Прибыли на первую позицию, мне показывают оборудование, я такого раньше не видел: где айтишник, а где связь? Но ничего, разобрался быстро, и меня направили сразу в батальон, там спецов по связи почти не было.

Первые бои: «Когда кто-то говорит, что ему там не страшно, не верьте»

Сначала батальон Владимира освобождал Николаевскую область, затем — Херсонскую. Там он получил первую контузию.

— Это мне повезло, — убежден Владимир, — потому что многие мои побратимы там погибли. Дальше перебросили в Донецкую область. Самое жаркое именно там было, в Соледаре, бои были очень ожесточенные.

Год и два месяца Владимир менял карту деоккупированных территорий, одновременно изменился и сам.

— Знаете, мировоззрение другим стало, — признается Владимир, — потому что война, которая была до 2022 года, меня лично не касалась, а когда сам столкнулся, все по-другому стало. Ты не понимаешь, что будет через час, через день, это пугает, но потом находишь друзей, гораздо более верных, чем в гражданской жизни. Вы проходите вместе сложный, страшный путь, однако смотришь на них и понимаешь, что вместе преодолевать этот страх легче. Когда кто-то говорит, что ему там не страшно, не верьте, страшно всем. И атеистов на войне нет, все верят, каждый в свое. Я верил в семью — понял, что нет ничего важнее в жизни, и в чудо. Вот когда такие тяжелые моменты, например, комбат говорит: «Принять круговую оборону здания, мы в окружении!» — начинаешь надеяться на чудо, может, что-то такое произойдет, и мы выживем. И действительно, иногда чудеса случались.

Спасительная сигарета

— Это было на Херсонщине, — вспоминает Владимир, — сидим с побратимами, утро. Друг говорит: «Я сейчас кофе буду варить, ты будешь?». Я говорю: «Давай». Делает он нам кофе, я беру чашку и думаю, что как-то кофе без сигареты не идет, выйду на перекур. Выхожу на крыльцо, и тут приход снаряда прямо в помещение. С друзьями беда, а у меня контузия, нелегкая, правда, но жив.

Дальше были лечение, реабилитация и заключение врачебной комиссии: к военной службе непригоден.

Кем и где работать в гражданской жизни, Владимир решил сразу.

— На фронте я постоянно чувствовал поддержку своей компании. Пока был в батальоне, мой начальник всегда был со мной на связи, помогал. Все, что нужно было (банально — ноутбук), всегда присылал, — рассказывает «Хакер», — Мои коллеги складывали копеечку к копеечке, посылки мне отправляли, даже на авто для фронта собрали. Как к таким друзьям и начальнику не вернуться? Я чувствовал, как меня ждали. Знаете, на войне очень важна поддержка коллег, я не про деньги. У кого-то есть, у кого-то нет на донаты, но обычная, человеческая забота и неравнодушие очень помогают. Поэтому после лечения пришел на работу, взял очередной трехнедельный отпуск и вернулся.

«Больше всего на войне удивляют люди»

— Идем на штурм очередной посадки, рядом паренек молодой, боится. Взрывы, стрельба — это же пугает очень. Вдруг остановился и говорит: «Все, не могу больше, не пойду», — рассказывает Валерий, — Мы пошли дальше, выполнили задание, возвращаюсь, а этот парень кряхтит, пулемет тащит: «Вот, смотрите, отбил!». На войне не важны ни страх, ни слова, главное — поступки.

Сам мужчина говорит очень мало, сжато, говорит, привык больше делать. Работает Валерий в «Инфоксе» электромонтером с 2010 года — ремонтирует и обслуживает насосы, которые подают воду. Он счастливый отец и дедушка — именно это было главной причиной решения, которое Валерий принял 24 февраля. В этот день он был дома, о войне узнал из новостей, и на следующий день стал добровольцем.

— Приехал в военкомат, сказали, что ждут завтра утром. Пришел, продуктов женщина наложила сумку, хотя их и не надо было, — описывает события тех дней Валерий. — Дальше медкомиссия, спросили: «Жалоб нет?» — «Нет». — «Ну тогда все, готов!».

На «Мазде» были самые тяжелые бои

— Опытным меня трудно было назвать, срочную службу проходил давно, сначала надо было навыки восстановить. До мая в роте охраны был, мы ждали наступления из Приднестровья. Когда угроза миновала, перебросили на Дачное, там 35-я бригада стояла, дальше во 2-й стрелковый батальон — и на Марьинку.

На тот момент за населенный пункт шли ожесточенные бои. Валерия назначили командиром отделения, он вместе с побратимами оборонял позиции, отбивая вражеские штурмы. Название своей, «Мазда», он вряд ли сможет забыть.

— Россияне крыли нас всем, чем только можно (артой, минометами), и позицию почти развалили, — вспоминает Валерий, — Поэтому мы решили сменить дислокацию, а тут куча раненых, надо же их забрать с собой, да и погибших оставлять мы не захотели. И вот это, когда ты несешь человека, который еще час назад с тобой говорил, о чем-то мечтал, — это тяжело, тяжело и страшно. Оборона как-то легче, чем штурм, — убежден мужчина, — потому что при штурме я «неприкрытый», местность часто малоизученная, а иногда и силы неравны. Самый тяжелый штурм за все время войны, когда нам надо было отбить, а потом удерживать бассейн возле Старомайорского. Нас было немного, сутки мы продержались, пока побратимы рядом выполняли более важные задачи, даже трех пленных взяли — офицера и двух рядовых.

— Вы их о чем-то спрашивали? Кто они, зачем пришли?

— Можно, я промолчу? Собаки они.

За эту операцию Валерий получил награду «За штурм».

Последнее ранение

Этот населенный пункт, Старомайорское, стал для Валерия определяющим.

— Это уже когда началось контрнаступление, 22 июня, был очередной прилет, ну и у меня «попало». Трехсотых тогда было много, вот мы все вместе и выходили. Сложно, когда ты ранен, но машину ждать было опасно, — рассказывает Валерий, — Поэтому как могли, так и хромали, помогали друг другу, и дошли до точки эвакуации.

Лечился Валерий три месяца. Затем снова вернулся на фронт, теперь уже на Херсонщину. Последствия контузии давали о себе знать, поэтому пришлось мобилизоваться по состоянию здоровья. Он защищал страну год и восемь месяцев, и был бесконечно рад обнять родных, но…

— Такое странное ощущение было, мои ребята там, а я здесь, дома. Вроде и радоваться должен, но все время думаю, как они там? Я же понимаю, как им там сложно, — делится чувствами Валерий.

На работе его ждали другие ребята. Те, которые поддерживали в трудное время. Еще до войны Валерий, чтобы устранить последствия поломки или проверить исправность электросетей, три часа добирался до своего рабочего места (ведь жил далеко от Одессы), потому что и работа полюбилась, и коллеги.

И хотя после демобилизации здоровье подводило и дорога давалась тяжелее, вопрос, где работать, у него не возникал. Коллеги были проверены самым сложным — помощью во время войны.

Ребятам повезло, они вернулись с войны. Впрочем, вернуться полностью — невозможно, убеждены мои собеседники. Мыслями они там, где побратимы, там, где жизнь на острие, там, где всех объединяет желание победить и выжить.

Мужественные, сильные, ответственные и трудолюбивые. Их невозможно победить, ведь у нашего народа самая сильная мотивация — любовь к семье, выбранному делу и стране. Спасибо вам за мужество на войне и труд в тылу!

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