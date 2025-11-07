Ключевые моменты:

Враг усилил давление в Днепропетровской области и обходят южные укрепления.

Внимание Украины сосредоточено на Покровске, где отбито 58 штурмов за сутки.

Враг использует большое количество дронов и авиации, но несет серьезные потери.

Последствия ночных ударов врага

В ночь на 7 ноября противник атаковал 128 ударными БПЛА, около 80 из них – «шахеды», сообщили в Воздушных силах.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях.

Россияне ударили дронами по Одесскому региону: снова пострадала энергетика (фото)

В городе Чугуев Харьковской области ночью было более десятка прилетов дронов. По данным властей, дроны попали по предприятию и учебному заведению.

Продвижение России в сторону Запорожья

По информации бойца 24-й ОШБр «Айдар» Станислава Бунятова (позывной «Осман»), противник активно продвигается по правому (восточному) флангу в сторону Запорожья. В своей публикации в Telegram-канале он поделился инфографикой, где видно, как в Днепропетровской области «красная» зона за линией фронта продолжает вытягиваться.

Боец предупреждает: пока все отвлечены ожесточенными боями за Покровск, враг с другой стороны заходит с тыла, обходя укрепления ВСУ на юге.

Ситуацию прокомментировали в Генштабе:

«Информация о захваченных врагом территориях в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности. Действительно, ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях довольно напряженная: только за прошедшие сутки зафиксировано почти полсотни боевых столкновений с врагом. Но указанные в сообщении населенные пункты не находятся под контролем россиян.

В районе н.п. Павловка продолжаются ожесточенные бои, одна из наших героических бригад удерживает там оборону. В районе н.п. Плавни также ведутся бои, здесь удерживается серая зона. В районе н.п. Приморское оккупанты через бывшее Каховское водохранилище, где буйная растительность и камыши высотой в несколько метров, пытаются проникнуть нам в фланг, но силы обороны их уничтожают.

В районе н. п. Успеновка противник огненным поражением уничтожил несколько позиций, поэтому нашим защитникам пришлось отойти вглубь обороны, но бои за населенный пункт не прекращаются», — тговорится в заявлении.

Ситуация на фронте 7 ноября: данные Генштаба

За сутки украинские силы зафиксировали 169 боестолкновений, из них 58 штурмовых попыток — на Покровском направлении. Противник нанес 1 ракетный и 62 авиаудара, сбросил 144 управляемые авиабомбы, совершил 4916 обстрелов, включая 134 из РСЗО, и применил 5525 дронов-камикадзе.

Несмотря на мощный натиск, враг несе серьезные потери:

уничтожено 1170 оккупантов,

подбиты 1 танк, 2 ББМ, 13 артсистем,

сбиты 248 дронов оперативно-тактического уровня,

выведены из строя 65 авто и 2 единицы спецтехники.