Ключевые моменты:
- Сегодня днем войска РФ атаковали Одесскую область баллистическими ракетами.
- В результате атаки погибли два человека, еще 13 гражданских получили травмы.
- Медики госпитализировали 11 пострадавших.
- Ракета повредила территорию одного из предприятий, вспыхнувший пожар уже потушили.
Как сообщил глава начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, по предварительным данным, в результате сегодняшней атаки погибли два человека. Еще 13 человек пострадали, из них 11 человек сейчас находятся в больнице.
«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Кипер.
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Также зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий. Из-за прилета там вспыхнул пожар, который спасатели уже полностью ликвидировали.
На месте продолжают работать все соответствующие службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.
Напомним, сигнал воздушной тревоги жители Одессы и Одесского района услышали сегодня в 12:47. Мониторинговые каналы проинформировали о выходе баллистики с территории временно оккупированного Крыма. Также сообщалось об угрозе для жителей Черноморска, Маяков и Овидиополя.
В 12:50 прозвучал взрыв, после чего очевидцы написали в соцсетях, что на месте «прилета» поднимается столб черного дыма, который был виден за 15 километров.
По информации Телеграм-каналов, атаковано производство туалетной бумаги торговой марки «Снежная Панда».
Ранее россияне атаковали баллистикой сельскохозяйственное предприятие в Одесской области.