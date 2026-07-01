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Сегодня днем войска РФ атаковали Одесскую область баллистическими ракетами.

В результате атаки погибли два человека, еще 13 гражданских получили травмы.

Медики госпитализировали 11 пострадавших.

Ракета повредила территорию одного из предприятий, вспыхнувший пожар уже потушили.

Как сообщил глава начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, по предварительным данным, в результате сегодняшней атаки погибли два человека. Еще 13 человек пострадали, из них 11 человек сейчас находятся в больнице.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Кипер.

Также зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий. Из-за прилета там вспыхнул пожар, который спасатели уже полностью ликвидировали.

На месте продолжают работать все соответствующие службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, сигнал воздушной тревоги жители Одессы и Одесского района услышали сегодня в 12:47. Мониторинговые каналы проинформировали о выходе баллистики с территории временно оккупированного Крыма. Также сообщалось об угрозе для жителей Черноморска, Маяков и Овидиополя.

В 12:50 прозвучал взрыв, после чего очевидцы написали в соцсетях, что на месте «прилета» поднимается столб черного дыма, который был виден за 15 километров.

По информации Телеграм-каналов, атаковано производство туалетной бумаги торговой марки «Снежная Панда».

Ранее россияне атаковали баллистикой сельскохозяйственное предприятие в Одесской области.