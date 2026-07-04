Ключевые моменты:
- Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.
- В результате атаки загорелся склад с продуктами питания.
- Пострадали два человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
- Повреждены также соседние складские здания.
- Спасатели оперативно ликвидировали пожар и предотвратили распространение огня.
Взрывы в Одесской области
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.
В результате обстрела загорелось складское здание, где хранились продукты питания. По предварительной информации, пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме этого, повреждения получили соседние складские помещения. Спасатели оперативно ликвидировали пожары и не допустили распространение огня.
Напомним, в ночь на 2 июля Россия устроила беспрецедентный по масштабам террор. По городам Украины было выпущено почти 500 беспилотников и более 70 ракет всех типов. Основной удар принял на себя Киев. В столице повреждено более 130 жилых домов, бизнес-центры, подстанция скорой помощи и склады гуманитарных организаций.