Ключевые моменты:

Владимир Зеленский предложил Путину личную встречу на территории третьей страны для прекращения войны.

В качестве возможных дипломатических площадок рассматриваются Швейцария, Турция или государства Арабского мира.

Украина готова к полному прекращению огня на период переговоров и обмену пленными по формуле «всех на всех».

Нынешняя линия фронта, по заявлению президента, должна стать отправной точкой для начала дипломатического процесса.

В своем открытом письме Президент Украины подчеркнул, что после более чем четырех лет полномасштабной войны ключевые решения о мире должны принимать непосредственно лидеры государств.

«Именно лидеры решают ключевые вопросы – так было и будет всегда. Я предлагаю определить четкую дату встречи. <…> Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами. Я предлагаю вам встречу», – заявил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что ехать на переговоры в Москву украинский лидер не планирует, равно как и российскому руководству нечего делать в Киеве после 26 лет пребывания Путина у власти, которые полностью разрушили прежние добрососедские отношения. При этом Зеленский напомнил, что возможности Украины выросли, приведя в пример недавние удары дальнобойных дронов по объектам в Санкт-Петербурге на расстоянии более 1000 километров.

Для запуска реального дипломатического процесса украинская сторона готова пойти на ряд конкретных шагов. В частности, на время проведения переговоров Киев согласен на полное прекращение огня. Также в пакете предложений – возвращение всех депортированных гражданских лиц и детей, и масштабный обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех».

Отдельно в открытом письме отмечается, что к процессу урегулирования и фиксации результатов должны быть обязательно привлечены США и европейские страны, которые выступят надежными сторонами-гарантами безопасности Украины.

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