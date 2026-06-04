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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации РФ видели обращение Зеленского.

Путину о содержании письма пообещали доложить позже.

В Кремле проигнорировали предложение Киева встретиться на нейтральной территории, заявив, что Зеленский «может приехать в Москву».

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, российское руководство ознакомилось с документом, однако лично правителю РФ его еще не передали. На предложение Владимира Зеленского организовать личную встречу в третьей стране (Швейцарии, Турции или государствах Арабского мира) в Москве ответили отказом в дипломатическом формате.

«Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву», – цитируют Пескова российские СМИ.

Параллельно с этим глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что открытое письмо Владимира Зеленского, в котором он призывает прекратить боевые действия и не затягивать войну на 2027-2028 годы, будет дополнительно передано российской стороне по официальным дипломатическим каналам.

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину, в котором предложил определить четкую дату встречи на нейтральной территории для прекращения войны, озвучив готовность Украины к временному прекращению огня и масштабному обмену пленными по формуле «всех на всех». При этом украинский лидер отдельно подчеркнул, что не намерен ехать на переговоры в Москву.

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