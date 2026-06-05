Ключевые моменты:

Ночью Украина подверглась атаке 216 беспилотников и двух управляемых ракет.

Силы ПВО уничтожили или подавили 198 воздушных целей.

Возле Запорожской АЭС объявили локальное прекращение огня для ремонта энерголинии.

Украинские дроны начали регулярно поражать цели на территории Донецкого аэропорта.

Подразделение 28-й бригады заявило об огневом контроле над Горловкой.

ISW не подтверждает окружение украинских подразделений в Константиновке.

Атака по Украине 5 июня: сколько дронов удалось сбить

По данным Воздушных сил, в ночь на 5 июня Россия атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 216 ударными беспилотниками разных типов.

По состоянию на 07:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 198 дронов.

Среди них — беспилотники типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и другие.

Также сообщается, что управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

При этом полностью избежать последствий не удалось. Зафиксированы попадания 16 ударных беспилотников на 13 локациях. Кроме того, в 12 местах зафиксировали падение обломков сбитых целей.

В Черноморске в результате попадания разрушен частный жилой дом, также повреждения получил объект критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Локальное перемирие возле Запорожской АЭС

Как сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), на линии фронта возле Запорожской атомной электростанции вступило в силу локальное прекращение огня.

Его цель — дать возможность специалистам восстановить поврежденную линию электропередачи «Днепровская» напряжением 750 кВ.

Работы будут проходить под наблюдением экспертов МАГАТЭ. Перед началом ремонта территорию должны полностью обследовать и разминировать. Эта линия не работает уже более двух месяцев.

Сейчас крупнейшая атомная станция Европы получает питание только через одну резервную линию напряжением 330 кВ, которая обеспечивает охлаждение шести остановленных энергоблоков.

В последние недели Запорожская АЭС несколько раз теряла даже это питание. Тогда приходилось запускать аварийные дизельные генераторы.

Дроны меняют фронт: украинские военные взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт и Горловку

Украинские подразделения беспилотных систем заявили о новом этапе войны дронов на Донбассе. Первый Отдельный центр Сил беспилотных систем сообщил о проведении операции, которую там называют первой в современной истории такого типа.

По данным подразделения, российские войска использовали территорию Донецкого аэропорта как логистический узел и площадку для запуска ударных беспилотников.

Теперь украинские операторы наносят удары непосредственно по объектам внутри аэродрома — поражают пусковые позиции, склады, технику и расчеты. В подразделении утверждают, что постоянное давление постепенно ограничивает возможности противника использовать объект.

Операторы подразделения БПЛА «Спалах» 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода заявили, что начали регулярно поражать российскую логистику во временно оккупированной Горловке.

Видео работы подразделения опубликовали 4 июня.

«Грузовики, легковые автомобили, квадроциклы — все, что заезжает во временно оккупированную Горловку, там и сгорает. Если раньше враг относительно спокойно там передвигался, то сейчас транспорт подвергается регулярным ударам», — сообщили военные.

По словам бойцов, речь идет не о появлении нового оружия, а о результатах работы операторов.

«И нет, не благодаря новым дронам среднего радиуса действия и не благодаря оптоволокну. Только скилл пилотов, ваши донаты и взаимодействие между подразделениями».

Что происходит в Константиновке

На фоне сообщений о продвижении российских подразделений в районе Константиновки аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что пока нет подтверждений окружения украинских сил.

По данным анализа, опубликованные видео свидетельствуют о попытках отдельных российских групп проникнуть в город, однако признаков устойчивого контроля или формирования полноценной линии фронта не зафиксировано.

За прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, произошло 273 боевых столкновения.

Также сообщается, что российские потери составили около 1550 человек. Кроме того, были уничтожены или повреждены: 2 танка, 1 средство ПВО, 14 роботизированных комплексов и 329 единиц автомобильной техники.