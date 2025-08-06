Ключевые моменты:
- Ночью 6 августа Россия нанесла удар дронами-камикадзе по газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области.
- Объект является частью магистрального газопровода, через который осуществляется транзит газа в Европу и реверсные поставки в Украину.
- Станция задействована в рамках соглашения между Украиной и Азербайджаном о поставках азербайджанского газа.
- Повреждение может повлиять на энергетическую безопасность Украины и выполнение международных договоренностей.
В ночь на 5 августа в Одесской области, вблизи населенных пунктов Орловка и Новосельское, были зафиксированы удары беспилотников типа «шахед». В результате обстрела повреждены объекты газовой инфраструктуры.
По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.
Как сообщает азербайджанское издание Haqqin, именно через газокомпрессорную станцию «Орловка» осуществляется транзит газа в Европу, а также реверсные поставки на территорию Украины. Этот объект был задействован в рамках недавно заключенного соглашения между Баку и Киевом о поставках азербайджанского газа.
“Повреждения станции могут повлиять как на энергетическую безопасность Украины, так и на выполнение договоренностей между Азербайджаном и Украиной в сфере энергетики”, — отмечает издание.
Отметим, пожар, который вспыхнул после налета дронов на Одесскую область, видели жители соседней Румынии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку “сознательным ударом по нашей подготовке к отопительному сезону”.
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