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Ночью 6 августа Россия нанесла удар дронами-камикадзе по газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области.

Объект является частью магистрального газопровода, через который осуществляется транзит газа в Европу и реверсные поставки в Украину.

Станция задействована в рамках соглашения между Украиной и Азербайджаном о поставках азербайджанского газа.

Повреждение может повлиять на энергетическую безопасность Украины и выполнение международных договоренностей.

В ночь на 5 августа в Одесской области, вблизи населенных пунктов Орловка и Новосельское, были зафиксированы удары беспилотников типа «шахед». В результате обстрела повреждены объекты газовой инфраструктуры.

По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

Как сообщает азербайджанское издание Haqqin, именно через газокомпрессорную станцию «Орловка» осуществляется транзит газа в Европу, а также реверсные поставки на территорию Украины. Этот объект был задействован в рамках недавно заключенного соглашения между Баку и Киевом о поставках азербайджанского газа.

“Повреждения станции могут повлиять как на энергетическую безопасность Украины, так и на выполнение договоренностей между Азербайджаном и Украиной в сфере энергетики”, — отмечает издание.

Отметим, пожар, который вспыхнул после налета дронов на Одесскую область, видели жители соседней Румынии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку “сознательным ударом по нашей подготовке к отопительному сезону”.

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