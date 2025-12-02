Ключевые моменты:
- Ночная атака дронов на Болград произошла в ночь на 2 декабря.
- Атака была направлена на энергетические объекты региона.
- Болград расположен в нескольких километрах от границы с Молдовой.
- Одесскую область атаковало около 17 ударных дронов.
Россия в очередной раз атаковала Одесскую область. В ночь на 2 декабря пострадал Болград, расположенный в нескольких километрах от границы Молдовы. Эта атака была направлена на энергетические объекты региона.
В целом воздушные силы объявили о появлении группы беспилотных летательных аппаратов по направлению к Черному морю. БпЛА сначала двигались вблизи Катлабуга в сторону Измаила и Рени, однако со временем их маршрут изменился и они направились в сторону Болграда.
Уже в 1:20 местные жители услышали взрывы в городе. Были предупреждения о новых атаках беспилотников. По некоторым данным, для удара применили примерно 17 ударных дронов, прицельно поражая энергетическую инфраструктуру.
В целом не только Одесская область пострадала от российского агрессора. Вечером 1 декабря подобные взрывы прогремели и в Николаеве, где россияне атаковали промышленные объекты. Схожие удары также зафиксировали в Киевской области.
