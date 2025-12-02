Ключевые моменты:

Ночная атака дронов на Болград произошла в ночь на 2 декабря.

Атака была направлена ​​на энергетические объекты региона.

Болград расположен в нескольких километрах от границы с Молдовой.

Одесскую область атаковало около 17 ударных дронов.

Россия в очередной раз атаковала Одесскую область. В ночь на 2 декабря пострадал Болград, расположенный в нескольких километрах от границы Молдовы. Эта атака была направлена ​​на энергетические объекты региона.

В целом воздушные силы объявили о появлении группы беспилотных летательных аппаратов по направлению к Черному морю. БпЛА сначала двигались вблизи Катлабуга в сторону Измаила и Рени, однако со временем их маршрут изменился и они направились в сторону Болграда.

Уже в 1:20 местные жители услышали взрывы в городе. Были предупреждения о новых атаках беспилотников. По некоторым данным, для удара применили примерно 17 ударных дронов, прицельно поражая энергетическую инфраструктуру.

В целом не только Одесская область пострадала от российского агрессора. Вечером 1 декабря подобные взрывы прогремели и в Николаеве, где россияне атаковали промышленные объекты. Схожие удары также зафиксировали в Киевской области.

