Ключевые моменты:

Из-за ракетного удара погибли два человека. Еще восемь гражданских травмированы, в том числе двое детей.

Одной из жертв стала женщина, которая во время обстрела гуляла в парке с детьми. Мать погибла на месте, дети выжили.

Повреждены 11 жилых домов, религиозные и дошкольные учреждения, а также автомобили.

Атака 16 июля: двое погибших и трагедия в парке

Вчера вечером Одесса содрогнулась от мощных взрывов — российская армия атаковала жилые кварталы города. Как сообщили в городской военной администрации и ГСЧС, один из вражеских снарядов попал в жилой дом Хаджибейского района. На утро 17 июля известно о двух погибших.

Особенно болезненным моментом этой атаки стала трагедия в местном парке. В момент обстрела там гуляла мать с детьми. Взрывная волна и обломки ракеты унесли жизнь женщины прямо на глазах у малышей. К счастью, сами дети остались живы. На месте происшествия оперативно работали психологи ГСЧС, которые оказывали экстренную психологическую помощь напуганным детям и другим очевидцам трагедии.

«Этот трагический случай в парке — болезненное напоминание о том, что безопасных мест на открытом пространстве во время воздушной тревоги не существует. Обломки ракет и взрывная волна обладают разрушительной силой, и только крепкие стены укрытий способны защитить жизнь», — подчеркнули спасатели.

На месте прилетов продолжают непрерывно работать экстренные, коммунальные службы и представители благотворительных организаций. Развернут оперативный штаб, где фиксируют разрушения и координируют помощь.

Всего в Хаджибейском районе повреждения зафиксированы в 11 жилых домах, под удар также попали религиозные объекты, детские сады и припаркованные рядом автомобили. Всем пострадавшим предоставляется медицинская, гуманитарная и психологическая помощь.

ГСЧС в очередной раз обращается ко всем гражданам с призывом: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Услышав сирену, немедленно берите детей и направляйтесь в ближайшее укрытие — это может спасти вам жизнь.

Уже несколько дней подряд РФ атакует Одессу и область. В результате вчерашних ударов было повреждено одно из учебных заведений города, один человек погиб, еще трое были ранены. Пострадала гражданская инфраструктура.

Обновлено в 8:45

Утром 17 июля РФ снова атаковала ракетами Одесский район. По предварительной информации, травмированы двое мужчин в возрасте 44 и 60 лет.

В результате ракетного попадания в Одесском районе было полностью разрушено здание станции технического обслуживания (СТО). Взрыв привел к сильному пожару, который мгновенно перекинулся на припаркованные рядом автомобили.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые локализовали и полностью ликвидировали возгорание. По данным Одесской ОВА, обошлось без жертв.

Параллельно поступают обновленные данные о последствиях ночного ракетного удара по жилым кварталам Одессы. Число пострадавших мирных жителей увеличилось до 10 человек, среди которых зафиксированы травмы у детей.

«На местах вражеских атак сейчас продолжаются активные работы по ликвидации последствий. Привлечены все экстренные и коммунальные службы города. Правоохранительные органы тщательно документируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения», — сообщают в профильных ведомствах.