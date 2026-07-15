Ключевые моменты:

От момента пуска баллистики до прилета в условный Киев проходит всего 2–4 минуты, поэтому любая секундная заминка стоит жизни.

Информацию о стартах Украина получает от союзников, которые фиксируют запуски с помощью спутников, но даже космические технологии имеют погрешность.

Иногда сирены гудят зря — это происходит потому, что радары видят подготовку ракетной установки к стрельбе, но сам пуск враг в последний момент может отменить.

Почему ПВО не всегда успевает предупредить о баллистических ракетах

Как объясняет Сергей «Флеш» Бескрестнов, вся первичная информация о том, что россияне собираются запустить или уже запустили баллистические ракеты, поступает в Украину от западных партнеров. Главным источником этих данных выступает спутниковое наблюдение. Специальные спутники из космоса непрерывно сканируют точки дислокации российских ракетных комплексов и фиксируют тепловые вспышки в момент старта.

Главная проблема баллистики — колоссальная скорость. Из Брянской, Курской областей или Крыма ракета долетает до центральных регионов Украины всего за 2–4 минуты. В таких условиях на фиксацию пуска, передачу данных от партнеров украинским военным и включение сирен в городах остаются считанные секунды.

Если в этой цепочке происходит малейший технический сбой или задержка софта, информация приходит на устройства людей с опозданием — уже после того, как сработала ПВО или произошел прилет.

Секреты ложных тревог: как спутники следят за пусковыми установками РФ

Многих украинцев также злит обратная ситуация: тревогу объявили, но ничего не прилетело. Сергей Бескрестнов объясняет, что это не ошибка оператора ПВО, а превентивная мера безопасности. Разведывательные спутники партнеров фиксируют подозрительную активность на пусковых установках врага, которая обычно предшествует реальному старту.

Ярким примером этого служат регулярные тревоги из-за российской ракеты «Орешник» (или других экспериментальных разработок). Спутники видят подготовку к запуску на полигонах РФ, и Украина обязана мгновенно отреагировать объявлением тревоги.

Полетит ли ракета на самом деле или это просто тренировка и психологическое давление врага — заранее предугадать невозможно. Именно поэтому военные призывают никогда не игнорировать сигналы опасности, даже если несколько предыдущих тревог оказались «тихими».

Напомним, вечером 7 июля 2026 года Одесса буквально содрогнулась от мощного взрыва. Как выяснилось, сигнал воздушной тревоги прозвучал через несколько секунд после «прилета» баллистики.

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российская армия начинает концентрировать усилия именно на производстве баллистических ракет, а не крылатых.