Ключевые моменты:

СБУ направила в суд дело агента рф, корректировавшего обстрелы Одессы и Полтавы.

35-летний ранее судимый житель Полтавы передавал координаты Сил обороны через анонимный чат.

Его задержали вместе с сожительницей при попытке поджога военного автомобиля.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, его сообщнице – до 10 лет тюрьмы.

По данным управления СБУ в Одесском области, 35-летний житель Полтавы, ранее судимый за грабеж и торговлю наркотиками, попал в поле зрения российских спецслужб во время поиска «легкого заработка» в Teлеграм-каналах летом 2025 года. Ища работу в анонимных чатах, он согласился выполнять задания за деньги. Сначала предатель фиксировал локации украинских защитников в Полтаве, а затем получил приказ выехать в Одессу для отслеживания последствий обстрелов и передачи отчетов куратору из РФ. Связь с представителем российских спецслужб он поддерживал через анонимный чат в мессенджере, куда отправлял координаты и фотографии потенциальных целей.

Задержали агента «на горячем» в Полтаве, куда он вернулся для очередного диверсионного задания. Вместе со своей сожительницей он пытался сжечь военный внедорожник в центре города. Как выяснилось, поджог был лишь проверкой перед наведением новой серии ударов.

Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей. Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям, включая ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Его ждет либо 15 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение с полной конфискацией имущества. Его спутница проходит как соучастница, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

