Россия приостановила действие зернового корридора для морских портов Украины

Черноморский зерновой коридор раз приостановлен российской федерацией. Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил.
С 26 апреля приостановлено действие зерновго корридора в Черном море. Део в том, что за день до этого в Совместном Координационном Центре в Стамбуле представители россии отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, действующему в рамках Черноморской Инициативы.
В результате четыре судна, в том числе судно AKDENIZ-M, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, пока не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный. Судно – балкер BELLA JUDI — ожидает разрешения возле дельты Дуная, чтобы отправиться к одесскому побережью.
Также одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.
«Кроме того, утром сетью стала распространяться ложная информация о якобы запрете Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины движения торговых судов в рамках зерновой инициативы из/в порты Большой Одессы. Такая информация абсолютно не соответствует действительности», — заверили в Военно-Морских силах ВСУ.
По данным ООН, зерновым коридором из украинских портов на 25 апреля отправлено:
- 28,9 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы,
- кукурузы — 14,5 млн тонн;
- пшеницы — 7,9 млн тонн;
- подсолнечного масла 1,5 млн тонн.Это уже третье блокирование зерновой инициативы за этот месяц. Всего с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы удалось вывезти почти 29 миллионов тонн украинской агропромышленной продукции.Также мы ранее писали о том, чточисло кораблей для экспорта зерна из одесских портов стало меньше из-за российской федерации, которая всячески мешала работе зернового корридора.
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Фото: Укринформ