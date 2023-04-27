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Россия приостановила действие зернового корридора для морских портов Украины

Россия приостановила действие зернового корридора для морских портов Украины

Черноморский зерновой коридор раз приостановлен российской федерацией. Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил.

С 26 апреля приостановлено действие зерновго корридора в Черном море. Део в том, что за день до этого в Совместном Координационном Центре в Стамбуле представители россии отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, действующему в рамках Черноморской Инициативы.

В результате четыре судна, в том числе судно AKDENIZ-M, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, пока не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный. Судно – балкер BELLA JUDI — ожидает разрешения возле дельты Дуная, чтобы отправиться к одесскому побережью.

Также одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

балкер

«Кроме того, утром сетью стала распространяться ложная информация о якобы запрете Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины движения торговых судов в рамках зерновой инициативы из/в порты Большой Одессы. Такая информация абсолютно не соответствует действительности», — заверили в Военно-Морских силах ВСУ.

По данным ООН, зерновым коридором из украинских портов на 25 апреля отправлено:

Фото: Укринформ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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