В Одесской области объявлено штормовое предупреждение на два дня

В четверг, 27 апреля, ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Ветреная погода сохранится до конца дня, а также продлится ночью и утром 28 апреля. Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Также просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Одесский горсовет обращает внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.

Правоохранители предостерегают, что в случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

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