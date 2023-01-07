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«Зерновая инициатива»: сколько судов вышло из портов Одессы с начала 2023 года?

«Зерновая инициатива»: сколько судов вышло из портов Одессы с начала 2023 года?

С начала текущего года из портов Большой Одессы в рамках «зерновой инициативы» вышло 6 судов с 355 тыс. тоннами агропродукции.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

По информации ведомства, в портах Большой Одессы загружают еще 13 судов. Они должны экспортировать 282 тыс. тонн украинской агропродукции. Также порты готовятся принять еще 6 судов, движущихся по «зерновому коридору».

Также в Босфоре инспекцию Совместного координационного центра ожидают 108 судов. При этом в Мининфраструктуры отмечают, что российская сторона продолжает тормозить инспекции под любыми предлогами, ограничивая тем самым экспорт украинской агропродукции на мировые рынки.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 626 судов, которые экспортировали 16,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Фото с Facebook-страницы Мининфраструктуры Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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