В центре Одессы полностью сгорело популярное кафе

В центре Одессы на улице Бунина ночью с 26 на 27 апреля произошел пожар в кафе быстрого питания “Влаваше”. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

По прибытию пожарных отделений было установлено, что на первом этаже двухэтажного жилого дома кафе объято открытым огнем.

Оперативными действиями пожарные не дали распространиться огню по зданию, минимизировав последствия пожара, который в кратчайшие сроки был ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Чтобы потушить пожар, было задействовано 23 человека ГСНС и 6 пожарных машин.

Как мы уже писали ранее, совсем недавно горела многоэтажка в Малиновском районе Одессы на улице Инглези. Пожар возник в квартире на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома, где погибло 2 мужчин.

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Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области