Новости Одессы и Одесской области

Число кораблей для экспорта зерна из одесских портов стало меньше: причины

Число кораблей для экспорта зерна из одесских портов стало меньше: причины

На прошлой неделе порты Большой Одессы приняли только 16 судов (с 6 по 12 февраля 2023 года), а вот на позапрошлой их было 25. Впрочем, объем экспорта в тоннах не только не уменьшился, но даже вырос. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Экспорту украинского зерна мешает россия

Причина, по которой судов, зашедших в порты Большой Одессы (Большая Одесса — порты Южный, Черноморск и Одесса), стало меньше – противодействие со стороны россии. Уже третий месяц представители страны-агрессора саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными поводами. Из-за этого в очереди на инспекцию Совместного координационного центра, по состоянию на 12 февраля, ожидают 145 судов, из которых 122 – направляются в украинские порты за агропродукцией.

Сейчас в портах Большой Одессы находятся 18 судов. На них загружают 584,5 тысяч тонн украинского продовольствия.

По «зерновому коридору» после инспекции двигается только 1 судно.

В Министерстве инфраструктуры надеются, что вопрос с торможением инспекций будет решен силами наших партнеров и всего цивилизованного мира. Украина имеет право на свободное торговое судоходство согласно конвенции ООН по морскому праву, а мир – на бесперебойный доступ к пище. Россия должна перестать навязывать всему миру свою дискриминационную политику.

балкер у причала

Уже третий месяц россия саботируют проведение инспекций под разными необоснованными поводами.

Куда Украина отправляет зерно из одесских портов

За последнюю неделю зерно из Одессы (1,1 миллиона тонн агропродукции), направляли в страны:

  • Африки;
  • Азии;
  • Европы.

В частности, 54 тысячи тонн пшеницы отправлено в Шри-Ланку, 57 тысяч тонн – в Бангладеш, а 90 тысяч тонн ожидают Кения, Тунис и Египет.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 732 судна, которые экспортировали 21 миллион тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. Этот объем должен был бы быть почти в 2 раза больше — более 35 миллионов тонн, если бы россия не мешала нормальным условиям работы «Зерновой инициативы».

Читайте также:

Порты Одесской области надо разблокировать – иначе десяткам миллионов людей грозит голод

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить