Число кораблей для экспорта зерна из одесских портов стало меньше: причины

На прошлой неделе порты Большой Одессы приняли только 16 судов (с 6 по 12 февраля 2023 года), а вот на позапрошлой их было 25. Впрочем, объем экспорта в тоннах не только не уменьшился, но даже вырос. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Экспорту украинского зерна мешает россия

Причина, по которой судов, зашедших в порты Большой Одессы (Большая Одесса — порты Южный, Черноморск и Одесса), стало меньше – противодействие со стороны россии. Уже третий месяц представители страны-агрессора саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными поводами. Из-за этого в очереди на инспекцию Совместного координационного центра, по состоянию на 12 февраля, ожидают 145 судов, из которых 122 – направляются в украинские порты за агропродукцией.

Сейчас в портах Большой Одессы находятся 18 судов. На них загружают 584,5 тысяч тонн украинского продовольствия.

По «зерновому коридору» после инспекции двигается только 1 судно.

В Министерстве инфраструктуры надеются, что вопрос с торможением инспекций будет решен силами наших партнеров и всего цивилизованного мира. Украина имеет право на свободное торговое судоходство согласно конвенции ООН по морскому праву, а мир – на бесперебойный доступ к пище. Россия должна перестать навязывать всему миру свою дискриминационную политику.

Куда Украина отправляет зерно из одесских портов

За последнюю неделю зерно из Одессы (1,1 миллиона тонн агропродукции), направляли в страны:

Африки;

Азии;

Европы.

В частности, 54 тысячи тонн пшеницы отправлено в Шри-Ланку, 57 тысяч тонн – в Бангладеш, а 90 тысяч тонн ожидают Кения, Тунис и Египет.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 732 судна, которые экспортировали 21 миллион тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. Этот объем должен был бы быть почти в 2 раза больше — более 35 миллионов тонн, если бы россия не мешала нормальным условиям работы «Зерновой инициативы».

Читайте также:

Порты Одесской области надо разблокировать – иначе десяткам миллионов людей грозит голод