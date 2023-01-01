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Одесские порты получили мощные генераторы от американских фондов

Одесские порты получили мощные генераторы от американских фондов

Фонд Говарда Дж. Баффета передал Одесским портам генераторы большой мощности. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Фонд Баффета при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) передал украинским портовикам в общей сложности 12 мощных генераторов. 

Как отметили в АМПУ, это лишь первая партия с подобной помощью и в дальнейшем ожидаются следующие поставки.

Руководитель АМПУ Алексей Востриков заявил, что данные генераторы позволят продолжать экспорт украинской агропродукции в условиях войны и тем самым обеспечивать глобальную продовольственную безопасность.

Генераторы Одесским портам

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Редакция ПРОФИЛЬ

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