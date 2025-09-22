Успешно реализовал план курсант четвертого курса Одесского университета внутренних дел Даниил Хилобок, который учится на факультете подготовки специалистов для органов досудебного расследования национальной полиции Украины и имеет специальное звание – капрал полиции.

Даниилу двадцать четыре года, он имеет четыре подтвержденных сертификата международного уровня NAEMT TCCC (1 уровень – ASM, 2 уровень – CLS, 3 уровень – CMC). Также имеет квалификацию боевого парамедика.

Первый, второй и третий уровень сертификатов свидетельствуют об уровне подготовки по оказанию помощи по протоколу Tactical Combat Casualty: 1 уровень — ASM (Aid/Self-Aid/Buddy-Aid/Buddy Care) является базовым обучением для самопомощи и помощи товарищам; 2 уровень – CLS (Combat Lifesaver) предусматривает более продвинутые навыки оказания помощи бойцам; 3 уровень – CMC (Combat Medical Care) охватывает профессиональную медицинскую помощь в условиях боя.

Цель проекта: обучение основам домедицинской помощи и помощи в стрессовых ситуациях, понимание как действовать, что делать для того, чтобы помочь себе и другим.

– Жизнь в условиях военного положения объединяет всех украинцев. Мы не можем с уверенностью сказать, что случится завтра, но четко осознаем свой долг: дать отпор врагу и поддержать ближнего, – пояснил суть учений Даниил.

Что делать во время обстрела? Как действовать в случае ранения? Как накладывать турникеты и делать тампонаду, стабилизировать дыхание и предотвратить гипотермию? Как подходить к вооруженному человеку? – об этом и многом другом учил Даниил.

Осваивали базовые навыки, которые спасают жизнь по алгоритму MARCH (система действий для оказания первой домедицинской помощи раненым в экстремальных условиях, которая определяет приоритеты в спасении жизни).

Курсант проводил занятия, приезжая домой на выходные.

Сначала занятия были рассчитаны на учеников выпускных классов, однако с большим энтузиазмом к ним присоединились и младшие школьники.

Мероприятие охватило более семисот учеников, для которых было проведено десять занятий.

– Не каждый способен научить, показать, поделиться тем, что знает. Не за вознаграждение, а потому что имеет желание и возможность это сделать. Родители, я горжусь вашим сыном. Желаю Даниилу успехов, удачи, и с радостью жму руку отцу и сыну, – сказал Сергей Лупашко.

Глава общины вручил курсанту Даниилу Хилобоку Грамоту городского совета.

Благодарность вручена отцу курсанта, старосте Лабушненского старостинского округа Руслану Хилбоку за организацию проекта «Защити себя и Украину» и весомый вклад в социально-экономическое развитие громады.

