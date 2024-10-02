Еврейский Новый год: зачем сегодня макают еду в мед и считают зерна граната

Несколько лет назад довелось нам с женой встречать еврейский Новый год Рош а-Шана в чудной верующей грузинско-еврейской семье Хайма и Люды в Земле Обетованной. Как учил Фрунзик Мкртчян Александра Демьяненко в фильме «Кавказская пленница»: «Вам представляется прекрасная возможность не только записать, но и поучаствовать в этом древнем красивом обряде».

Как начинается Рош а-Шана

Во-первых, нет обязательного у нас напряженного ожидания двенадцати часов. Начать отмечать Рош а-Шана можно в любое время после захода солнца.

Перво-наперво зажигают свечи. Затем на стол ставятся закуски, и каждая имеет свое значение. Голова рыбы символизирует благословение на то, чтобы быть во главе, а не в хвосте. Обязательны яблоки и мед. Одно макают в другое, чтобы год был сладким. Даже традиционное новогоднее пожелание «Шана това у метука!» означает «Хорошего и сладкого года».

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Макать в мед можно практически все, что стоит на столе:

круглый хлеб с изюмом – халу, ее раздает старший за столом, и именно с нее начинают трапезу;

финики, которые по одной версии символизируют истребление врагов, а по другой – экономику Израиля (вспомните одесское пожелание: «Моим врагам»);

нарезанную кружочками морковь, которая напоминает золотые монеты и символизирует богатство;

остальные овощи и фрукты, в знак надежды на обильный урожай.

Зерна граната, прежде чем макать в мед, следует сосчитать. Если насчитаете в одном плоде 365 зерен, это значит, что вы получили благословение плодиться и размножаться уже этом году. Тем же целям служит сельдерей как символ плодородия земли, и заливная рыба, которую макать в мед все же не рекомендуется.

Освящение праздничной трапезы и обряд омовения рук

Не обязательно есть много. Точнее, обязательно не есть много. Достаточно попробовать по кусочку, но всего. Но прежде чем начать всю эту вакханалию макания и поедания, следует совершить кидуш – освящение праздничной трапезы.

Для этого в серебряный инкрустированный бокал Хайм налил вино (а может, виноградный сок, я его на вкус не пробовал), поставил бокал на такое же блюдечко, а затем прочел над этим молитву. Праздничную халу он перед этим прикрыл «рушником». Уже в Одессе я вычитал, что это делается для того, чтобы хлеб не обиделся, что не над ним первым совершают молитву.

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После молитвы Хайм вдруг оглянулся, а потом быстро опустил в вино (сок) пальцы и быстро засунул их в карман. То же проделала и Люда. «Это, чтобы в доме были деньги, – пояснила она. Мы с женой проделали то же самое с особой тщательностью, но особых денег у нас так и не появилось до сих пор.

После молитвы все встали из-за стола и пошли мыть руки. Ой, простите, совершать обряд омовения рук. Этот обряд совершается из странного сосуда с двумя ручками. Сначала берешь сосуд правой рукой за правую ручку и трижды хлюпаешь на левую, потом берешь сосуд левой рукой за левую ручку и тоже плещешь три раза на правую руку.

Основные блюда на столе

После омовения снова молитва – на этот раз благословление на хлеб. Вино в этом случае салфеткой не прикрывают. И только потом начинается макание. Ну а после «предварительных кулинарных ласк» женщины ставят на стол основные блюда. Вот тут-то и понимаешь предупреждение: закусок не обязательно есть много. Куриный бульон и бараний хаш – все-таки семья из Грузии. Причем о том, что есть еще и хаш, сказали после того, как доели бульон. Тушеная утка, жаркое из трех сортов мяса, снова рыба, но уже фаршированная, и фаршированная куриная шейка, гусиные шкварки, а на сладкое – цимес и медовые шарики – тейглак. Что-то еще наверняка забыл, потому что не только съесть, но и запомнить все было невозможно.

Пить за праздничным столом можно все, кроме коньяка: вино, водку, виски и даже пиво. Коньяк же считается некошерным. Когда мы как-то в Одессе собирались отметить день рождения одной моей знакомой в кошерном ресторане, и мне, как истинно русско-украинскому человеку, выпало покупать выпивку. И меня специально предупредили, что водка кошерная вся, кроме водки «Шустов», которая делается на одесском коньячном заводе. Видимо, поэтому вскоре завод снял эту водку с производства. А зря.

Впрочем, к нашей новогодней трапезе это все не имело отношения, так как все мужчины пили водку, а женщины – вино, так что кошерность в любом случае была соблюдена.

За рош-а-шанистым столом разрешается шуметь, веселиться и даже курить. Курящих среди нас не было, но остальные две заповеди мы выполняли честно.