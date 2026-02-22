Ключевые моменты:
- Из реестра исключили памятник Пушкину в Татарбунарах и скульптуру Суворова в поселке Катлабуг.
- Активисты призывают местные власти принять решение о демонтаже.
Памятник Пушкину в Татарбунарах исключен из реестра
По информации общественной организации «Деколонизация.Украина», из Государственного реестра недвижимых памятников убрали Александра Пушкина в городе Татарбунары. Он расположен в парке на берегу реки Кагач.
Также охранный статус потеряло «Историческое место, где останавливался А.С. Пушкин» на улице Героев Украины в том же городе.
Активисты уже направили письмо в городской совет с требованием демонтировать памятник.
Кроме того, из реестра исключена скульптура Александр Суворов в поселке Катлабуг на улице Независимости, 4.
Также охранный статус утратил памятник Александру II в Одессе.
По словам представителей «Деколонизация.Украина», теперь у местных властей нет юридических препятствий для демонтажа этих объектов. Активисты призвали принять соответствующие решения как можно скорее.
