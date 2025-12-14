Ключевые моменты:
- В Балте нет света вторые сутки после атаки 13 декабря.
- Развернуты «Пункти незламності» для обогрева.
- Водоснабжение возобновлено.
- Проблемы мобильной связи в Одессе и области.
Можно согреться и зарядить гаджеты
Одесса и Одесская область постепенно восстанавливается после массовой атаки 13 декабря, однако у большинства до сих пор нет электроэнергии. Именно поэтому для поддержки жителей области развернули 760 «Пунктів незламності». В них можно согреться, выпить горячий чай, зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и получить необходимую помощь. Во многих пунктах есть аптечки, одеяла, питьевая вода и детские наборы.
По словам нашей корреспондентки, в городе Балта нет света уже вторые сутки. Однако в городе открыли дополнительные пункты обогрева, расположенные по следующим адресам:
- Балтская библиотека, ул. Любомирская, 280
- Кинотеатр «Семья», ул. Перекопская, 4
- Детский сад «Солнышко», ул. Я. Мудрого, 100
- Детский сад «Радуга», ул. Любомирская, 75
- Детский сад «Аленка», ул. Кузнечно, 63
- Детский сад «Журавенька», ул. Почтовая, 57
- Центр раннего развития «Ладушки», ул. Почтовая, 6А
- Магазин молочно-консервного комбината.
Также «Пункти незламності»и есть в полиции, городском совете. Также читайте, где мамам с детьми можно разогреть еду: адреса мест для обогрева, отдыха и ухода.
Добавим, что у жителей Балты восстановлено водоснабжение посредством резервного питания дизельными генераторами.
Стоит отметить, что в Одессе и области есть проблемы с мобильной связью. Однако чиновники сообщают, что операторы организовали в Одессу выезд 20 генераторов и 10 ремонтных бригад.
Также читайте: В Одессе нет света — в городе возобновляют работу «Пункти незламності» (обновлено).