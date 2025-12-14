Ключевые моменты:

В Балте нет света вторые сутки после атаки 13 декабря.

Развернуты «Пункти незламності» для обогрева.

Водоснабжение возобновлено.

Проблемы мобильной связи в Одессе и области.

Можно согреться и зарядить гаджеты

Одесса и Одесская область постепенно восстанавливается после массовой атаки 13 декабря, однако у большинства до сих пор нет электроэнергии. Именно поэтому для поддержки жителей области развернули 760 «Пунктів незламності». В них можно согреться, выпить горячий чай, зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и получить необходимую помощь. Во многих пунктах есть аптечки, одеяла, питьевая вода и детские наборы.

По словам нашей корреспондентки, в городе Балта нет света уже вторые сутки. Однако в городе открыли дополнительные пункты обогрева, расположенные по следующим адресам:

Балтская библиотека, ул. Любомирская, 280

Кинотеатр «Семья», ул. Перекопская, 4

Детский сад «Солнышко», ул. Я. Мудрого, 100

Детский сад «Радуга», ул. Любомирская, 75

Детский сад «Аленка», ул. Кузнечно, 63

Детский сад «Журавенька», ул. Почтовая, 57

Центр раннего развития «Ладушки», ул. Почтовая, 6А

Магазин молочно-консервного комбината.

Также «Пункти незламності»и есть в полиции, городском совете. Также читайте, где мамам с детьми можно разогреть еду: адреса мест для обогрева, отдыха и ухода.

Добавим, что у жителей Балты восстановлено водоснабжение посредством резервного питания дизельными генераторами.

Стоит отметить, что в Одессе и области есть проблемы с мобильной связью. Однако чиновники сообщают, что операторы организовали в Одессу выезд 20 генераторов и 10 ремонтных бригад.

