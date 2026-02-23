Ключевые моменты:

В Одессе начали изменять схему движения на улице Краснова в районе Ипподромного переулка.

Проект предусматривает расширение проезжей части и выделение дополнительных полос для поворота к жилым комплексам.

Новая развязка позволит водителям легально попадать с Краснова на Люстдорфскую дорогу и обратно без лишних перепробегов.

Кроме светофоров, на данном участке обустроят регулируемые пешеходные переходы и остановки транспорта.

Согласно схеме, согласованной профильным департаментом и полицией, проезжую часть на «скоростной» планируют расширить. Возле перекрестка появятся дополнительные крайние полосы, предназначенные исключительно для поворотов в сторону Ипподромного переулка и внутрь жилого квартала.

По словам главы транспортной комиссии горсовета Петра Обухова, реорганизация назрела давно из-за плотной застройки района.

Появление полноценного регулируемого перекрестка решит сразу несколько проблем:

теперь можно будет напрямую проехать с Краснова на Люстдорфскую дорогу;

жителям ближайших высоток больше не придется нарушать правила (пересекать двойную сплошную) или ехать на дальний разворот, чтобы попасть домой;

здесь появятся безопасные переходы и новые остановки общественного транспорта.

Несмотря на то, что проект фактически предполагает масштабную реконструкцию участка, на данном этапе работы ограничиваются монтажом светофоров и точечными изменениями дорожного полотна. Ожидается, что новая схема значительно упростит логистику в этом оживленном районе города.

Источник и фото: Думская