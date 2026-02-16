Ключевые моменты:

Забор установили на проезжей части в Курортном переулке.

Пешеходная зона почти исчезла, люди идут по дороге вместе с машинами.

Участок находится в частной собственности, там планируют построить падел-корты.

Забор в Аркадии в Курортном переулке

О появлении ограждения возле «36-й Жемчужины» сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов. По его словам, забор занял часть тротуара, который и раньше был узким.

Местные жители жалуются, что теперь безопасного прохода практически нет. Дорога в этом месте узкая, движение активное, и взрослые с детьми вынуждены идти по одной полосе вместе с автомобилями.

По данным земельного кадастра, которыми поделился депутат, ограждённый участок находится в частной собственности. Земля относится к категории оздоровительного назначения — для эксплуатации и обслуживания зданий санатория.

Как отметил Обухов, в 2013 году эта территория и прилегающая дорога оказались в частной собственности. Однако, по его мнению, проход для пешеходов всё равно должен оставаться открытым. Депутат уже обратился в департамент благоустройства.

По информации местных СМИ, на этом участке планируют построить падел-корты — площадки для игры, похожей на теннис. Представители владельца земли встречались с управляющей компанией жилых комплексов и пообещали завершить работы к лету, а также обустроить пешеходную дорожку.

Напомним, проблема с движением на Аркадийском плато существует уже давно. Из Курортного переулка можно выехать на улицы Генуэзскую и Академическую только по узким проездам с односторонним движением. При этом для пешеходов остаются очень узкие тротуары, а в некоторых местах их вообще нет — пространство перекрыто заборами вокруг территорий жилых комплексов.

