Ключевые моменты:

За время гололеда в травмпункты Одессы обратились 872 человека.

Основные проблемы возникли с уборкой тротуаров, тогда как дороги чистили лучше.

Школьные занятия не отменяли, несмотря на опасные условия и рост травматизма.

Почему город «заскользил»?

Несмотря на предупреждения синоптиков, реакция муниципальных служб оказалась неоднозначной. И если проезжую часть в целом очищали регулярно и серьезных жалоб от водителей не поступало, то ситуация с тротуарами выглядела крайне неоднородной. В одних местах они были посыпаны песчано-солевой смесью, а в других коммунальные службы, судя по всему, не появлялись вовсе.

И вскоре соцсети заполнили фото и видео, на которых одесситы с трудом передвигаются по улицам, падают и получают травмы. При этом ни выходных из-за гололеда, ни отмены школьных занятий не было – людям пришлось выходить из дома, несмотря на опасность.

По данным мэрии, с начала гололеда в травмпункты Одессы обратились 872 человека (и это только по состоянию на 4 февраля, и есть основания полагать, что после вчерашнего «погодного рецидива» их стало на несколько сотен больше). Медики отмечают, что поток пострадавших в этом году оказался значительно выше обычного, а пик травматизма пришелся на первый рабочий день после ухудшения погоды.

Отдельное недовольство горожан вызвало решение не отменять школьные занятия. Эксперты указывают, что при ухудшении погодных условий городские власти могли оперативно собрать комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и принять более жесткие меры, однако этого сделано не было.

Коммунальные службы и бизнес: кто отвечает за чистые тротуары во время гололеда

Специалисты в сфере ЖКХ считают, что коммунальные службы не сработали как единый механизм. По их мнению, при таких погодных условиях необходимо было заранее усилить работу дворников, обеспечить их ресурсами и наладить взаимодействие с бизнесом.

Согласно правилам благоустройства, ответственность за уборку тротуаров лежит не только на коммунальщиках, но и на владельцах магазинов, кафе и других объектов – в радиусе от 5 до 15 метров от здания. Данные о количестве выписанных штрафов предпринимателям пока не обнародованы.

В то же время в городских службах утверждают, что работали в усиленном режиме. По информации мэрии, к уборке улиц и тротуаров привлекли более 1600 коммунальщиков и 85 единиц техники. В коммунальных предприятиях также признают кадровый дефицит – фактически задействовано менее половины от необходимого штата.

Что в травмпунктах?

Пик госпитализаций пришелся на 26 января. Врачи сообщают о «вереницах» пострадавших, многим из которых приходилось ждать приема по несколько часов из-за огромного наплыва людей (преимущественно пенсионеров).

При этом прогнозы синоптиков остаются неутешительными. Одесситам рекомендуют без крайней необходимости не выходить на улицу, так как температурные качели продолжат превращать городские тротуары в зону повышенного риска.

Источник: Думская, фото Марии Котовой