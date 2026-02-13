Ключевые моменты:

  • В Одессе стартовало восстановление поврежденных светофорных объектов.
  • Уже отремонтированы светофоры на Семинарской/Среднефонтанской и Преображенской/Большой Арнаутской.
  • Работы продолжаются.

На сегодняшний день ремонтные бригады уже закончили работы на двух сложных участках, где корректная работа светофоров критически важна для безопасности движения.

Одесса: светофор на Среднефонтанской

Светофоры снова работают по таким адресам:

  • улица Семинарская – улица Среднефонтанская;
  • улица Преображенская – улица Большая Арнаутская.

В профильном ведомстве также подчеркивают, что это лишь начало – специалисты продолжают мониторить состояние дорожной электроники и выезжать на новые локации. Исправные светофоры на таких оживленных перекрестках помогут снизить риск ДТП и разгрузить движение в часы пик.

Ремонт светофоров в Одессе

Работы по обновлению дорожной сети города продолжаются.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Одессе отключились светофоры на семи оживленных перекрестках.

