Ключевые моменты:
- В Одессе стартовало восстановление поврежденных светофорных объектов.
- Уже отремонтированы светофоры на Семинарской/Среднефонтанской и Преображенской/Большой Арнаутской.
- Работы продолжаются.
На сегодняшний день ремонтные бригады уже закончили работы на двух сложных участках, где корректная работа светофоров критически важна для безопасности движения.
Светофоры снова работают по таким адресам:
- улица Семинарская – улица Среднефонтанская;
- улица Преображенская – улица Большая Арнаутская.
В профильном ведомстве также подчеркивают, что это лишь начало – специалисты продолжают мониторить состояние дорожной электроники и выезжать на новые локации. Исправные светофоры на таких оживленных перекрестках помогут снизить риск ДТП и разгрузить движение в часы пик.
Работы по обновлению дорожной сети города продолжаются.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Одессе отключились светофоры на семи оживленных перекрестках.
