Ключевые моменты:

В Одессе стартовало восстановление поврежденных светофорных объектов.

Уже отремонтированы светофоры на Семинарской/Среднефонтанской и Преображенской/Большой Арнаутской.

Работы продолжаются.

На сегодняшний день ремонтные бригады уже закончили работы на двух сложных участках, где корректная работа светофоров критически важна для безопасности движения.

Светофоры снова работают по таким адресам:

улица Семинарская – улица Среднефонтанская;

улица Преображенская – улица Большая Арнаутская.

В профильном ведомстве также подчеркивают, что это лишь начало – специалисты продолжают мониторить состояние дорожной электроники и выезжать на новые локации. Исправные светофоры на таких оживленных перекрестках помогут снизить риск ДТП и разгрузить движение в часы пик.

Работы по обновлению дорожной сети города продолжаются.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Одессе отключились светофоры на семи оживленных перекрестках.

