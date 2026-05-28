- 28 мая в Одессе запланированы дорожные работы.
- Ремонт охватит шесть участков улиц и проездов.
- Возможны временные ограничения движения транспорта.
По информации мэрии города, работы пройдут по следующим адресам:
- улица Балтиморская;
- проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской;
- внутриквартальный проезд улицы Алексея Вадатурского (дома №67, 69, 71);
- улица Тараса Кузьмина (тротуар на участке от улицы Ризовской до дома №39 по нечетной стороне);
- проспект Князя Владимира Великого (участок от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха);
- улица Академика Заболотного (участок от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской).
Водителей просят учитывать возможные временные ограничения движения и заранее планировать маршруты.
