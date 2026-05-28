Ремонт дорог: дорожный знак и укладка асфальта

Ключевые моменты:

  • 28 мая в Одессе запланированы дорожные работы.
  • Ремонт охватит шесть участков улиц и проездов.
  • Возможны временные ограничения движения транспорта.

По информации мэрии города, работы пройдут по следующим адресам:

  • улица Балтиморская;
  • проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской;
  • внутриквартальный проезд улицы Алексея Вадатурского (дома №67, 69, 71);
  • улица Тараса Кузьмина (тротуар на участке от улицы Ризовской до дома №39 по нечетной стороне);
  • проспект Князя Владимира Великого (участок от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха);
  • улица Академика Заболотного (участок от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской).

Водителей просят учитывать возможные временные ограничения движения и заранее планировать маршруты.

