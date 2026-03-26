Ключевые моменты:

В Одессе сегодня проводят ремонт дорог, тротуаров и остановок.

Работы охватывают ряд улиц и крупных магистралей города.

Возможны затруднения движения транспорта и пешеходов.

Жителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Как сообщают в ЖСК Одессы, сегодня ремонтные бригады работают по следующим адресам:

просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);

ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской;

ул. Житомирская (проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги);

ул. Краснова;

Киевское шоссе;

ул. Ореховая;

ул. Николая Троицкого;

ул. Бригадная;

ул. Анатолия Бачинского.

Коммунальщики обновляют асфальтное покрытие на проезжей части, а также восстанавливают тротуары в зонах остановок. В связи с работой спецтехники на указанных участках возможно затруднение движения.

Горожан просят учитывать эту информацию и заблаговременно выбирать альтернативные пути объезда.

Также напомним, что сегодня часть Одессы останется без газа.