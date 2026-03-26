ремонт дорог

Ключевые моменты:

  • В Одессе сегодня проводят ремонт дорог, тротуаров и остановок.
  • Работы охватывают ряд улиц и крупных магистралей города.
  • Возможны затруднения движения транспорта и пешеходов.
  • Жителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Как сообщают в ЖСК Одессы, сегодня ремонтные бригады работают по следующим адресам:

  • просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
  • ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской;
  • ул. Житомирская (проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги);
  • ул. Краснова;
  • Киевское шоссе;
  • ул. Ореховая;
  • ул. Николая Троицкого;
  • ул. Бригадная;
  • ул. Анатолия Бачинского.

Еще по теме: В центре Одессы появились новые «берлинские подушки»: где притормозить

Коммунальщики обновляют асфальтное покрытие на проезжей части, а также восстанавливают тротуары в зонах остановок. В связи с работой спецтехники на указанных участках возможно затруднение движения.

Горожан просят учитывать эту информацию и заблаговременно выбирать альтернативные пути объезда.

Также напомним, что сегодня часть Одессы останется без газа.

