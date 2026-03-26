Ключевые моменты:
- В Одессе сегодня проводят ремонт дорог, тротуаров и остановок.
- Работы охватывают ряд улиц и крупных магистралей города.
- Возможны затруднения движения транспорта и пешеходов.
- Жителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Как сообщают в ЖСК Одессы, сегодня ремонтные бригады работают по следующим адресам:
- просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
- ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской;
- ул. Житомирская (проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги);
- ул. Краснова;
- Киевское шоссе;
- ул. Ореховая;
- ул. Николая Троицкого;
- ул. Бригадная;
- ул. Анатолия Бачинского.
Еще по теме: В центре Одессы появились новые «берлинские подушки»: где притормозить
Коммунальщики обновляют асфальтное покрытие на проезжей части, а также восстанавливают тротуары в зонах остановок. В связи с работой спецтехники на указанных участках возможно затруднение движения.
Горожан просят учитывать эту информацию и заблаговременно выбирать альтернативные пути объезда.
Также напомним, что сегодня часть Одессы останется без газа.
Спросить AI: